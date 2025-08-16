Un competitivo Valencia no pasa del empate ante la Real

No pudo un competitivo Valencia CF contra la Real Sociedad en un encuentro en el que fue peor en la primera mitad, pero en el que jugó una segunda parte frenética que pudo decantar la contienda para cualquiera de los dos lados por las numerosas ocasiones, acercamientos y 'correcalles' que albergó. Diego López prendió una mecha que Kubo apagó pronto y que acabó dejando al valencianismo con la miel en los labios. El estrenó dejó en evidencia que el cuadro de Mestalla va a ser 'bregador' de la mando de Carlos Corberán y que tiene una buena riqueza táctica y de recursos, pero también que el equipo sigue pidiendo a gritos fichajes si se quiere plantear objetivos del calibre de Europa. Tanto para mejorar la rotación, ahí es clave firmar al delantero, como para elevar el nive medio del plantel. La Grada de Animación dio otro 'color' a Mestalla en su regreso con 90 minutos de animación constante.

El partido arrancó con la Real Sociedad algo más peligrosa, pero con una puesta de largo que ponía de manifiesto muchas cosas del juego de ambos equipos. Aunque los dos querían empezar jugada desde atrás, los vascos apostaban por madurar algo más las jugadas para tratar de meter al Valencia en su campo, mientras que los blanquinegros trataban de ser algo más verticales. Los dos tuvieron tímidos acercamientos en los primeros minutos, pero la primera clara caía del lado visitante, obligando a José Luis Gayà a ir al suelo como último defensa, realizando una salvada providencial.

La réplica valencianista llegó unos minutos más tarde en una acción a la que Guerra puso vértigo con cambio de juego con el exterior que habilitó la llegada de Gayà. El centro del canterano al segundo palo fue muy peligroso, pero el lateral de la Real estuvo providencial para dejar a Luis Rioja, solo, con la miel en los labios.

Parecía que sendas acciones podían lanzar el partido a otro ritmo de ocasiones, pero fue todo lo contrario. Los txuri-urdines conservaban el dominio territorial, aprovechándose de un centro del campo valencianista incapaz de imponerse, pero tampoco acababan de ser resolutivos en el último tercio. Los de Corberán, por otra parte, tenían problemas para hacer circular la pelota y más allá de alguna jugada derivada a córner, la primera parte no tuvo mucha más historia.

Gol de Diego, reacción de Kubo

La segunda mitad empezaba con mucho más ritmo, con ambos equipos aplicando intensidad y ganas de imponerse. Las ocasiones no acababan de llegar… hasta que Raba apareció entre líneas sin ningún marcador encima para poner un balón antológico al espacio con sutileza y mucha técnica que encontró a un perfectamente desmarcado Diego López. El Guajín, que quiere festejar su renovación la próxima semana, adelantó a los valencianistas al primer toque con un gran remate que se marchó al fondo de las mallas. Se venía abajo un abarrotado Mestalla.

Duró muy poco la alegría al pueblo blanquinegro, que veía como su equipo seguía sangrando por la medular con un Pepelu completamente incapaz de frenar a los ‘trequartistas’ vascos y uno de ellos, Take Kubo, puso el empate después de un conducir en diagonal y disparar seco y duro desde fuera del área. Nada pudo hacer Julen Aguirrezabala para frenar el balón del futbolista nipón. El encuentro se volvía loco.

Partido 'loco' de ida y vuelta

En esa locura el choque se convertía durante unos minutos en un auténtico correcalles en el que Javi Guerra dejó una acción de clase mundial sorteando rivales con recursos técnicos cada uno más bello que el anterior. La más clara la tuvo, no obstante, la Real aprovechando una pérdida frontal para proyectar a Óskarsson al espacio, pero tuvo al fortuna de que el escandinavo la fallase solo ante Julen. Replicó el Valencia con una casi igual de prometedora, pero Copete no acertó a bocajarro a dirigir el balón a portería después de un gran centro de Javi Guerra.

Las acciones peligrosas se sucedían en una dinámica que ponía taquicárdicos a los seguidores de ambos equipos, que veían como en cualquier acción el choque podía caer hacia cualquiera de los lados, pero que seguro que ponía el encuentro precioso para el espectador neutral. En el tramo final no acababan de ser tan claras, pero se mantenía intacta la sensación de vértigo mientras hacían su debut con el equipo los últimos fichajes.