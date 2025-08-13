El club que tiene en mente Umar Sadiq

La Real Sociedad se encuentra en plena reestructuración y este miércoles han presentado a dos de sus últimos fichajes: Çaleta-Car y Guedes. La idea es que lleguen algunos más en los próximos días. Para ello, presumiblemente, tendrá que salir antes Umar Sadiq.

El delantero nigeriano, que cuajó una buena segunda vuelta como cedido en el Valencia CF, sigue aguardando su futuro. No tiene prisa, ya que se mantiene ocupado mientras se recupera de unas molestias físicas y a sabiendas de que no cuenta para su actual equipo. Por lo menos hasta que se cierre el mercado de fichajes.

Se ha dado a conocer la otra faceta de Sadiq. La de empresario. El peculiar futbolista ha decidido comprar un clun nigeriano, el de su localidad natal (Kaduna), para intentar reflotarlo. Se trata del Rancher Bees FC, de la segunda categoría del país.

Comunicado oficial de la compra del Rancher Bees FC

El Sr. (Sadiq Umar), y el Hon. Bello El-Rufai han garantizado los derechos de propiedad de Rancher Bees FC. El delantero de los Super Eagles y delantero de la Real Sociedad, Sadiq Umar, junto al actual miembro de la Cámara de Representantes (Kaduna North), Hon. Bello El-Rufai, han adquirido oficialmente el Rancher Bees FC, el histórico club de fútbol con sede en Kaduna.

El equipo está listo para competir en la Liga Nacional de Nigeria (NNL) en la próxima temporada. Rancher Bees FC es un nombre tradicional en la historia del fútbol nigeriano, después de haber producido varios exinternacionales y disfrutado de un rico legado en la escena del fútbol Kaduna. Hablando de la adquisición, Sadiq Umar expresó su emoción por revivir los días de gloria del club.

"Yo y mi compañero Hon. Bello El-Rufai queremos devolver el club a sus viejos días de gloria. Al crecer, vi Rancher Bees of Kaduna, un club que produjo incontables jugadores. Es una cosa de orgullo y alegría para nosotros ser los auténticos propietarios del club. Nuestro objetivo es asegurar el ascenso a la NPFL. Estoy emocionado por los comentarios de los partidarios de Rancher Bees y la gente de Kaduna. Traeremos de vuelta los viejos recuerdos del club y devolveremos a los fans al estadio".