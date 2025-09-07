Chapuza del fútbol español: El Barça-Valencia sigue sin estadio

El Valencia CF arranca la semana sin saber en qué estadio disputará el partido contra el Barcelona del domingo 14 a las 21:00 horas correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. ¿En el Spotify Camp Nou o en el Estadi Johan Cruyff? Por increíble que parezca, a menos de siete días para el encuentro, todavía no hay una decisión final tomada respecto al campo. No hay una sede definitiva. Una chapuza más para la larga lista del fútbol español. El Valencia no entiende nada y espera que este lunes se resuelva el asunto sin falta. Entre otras cosas porque el club no sabe nada de las entradas visitantes y si sus aficionados tendrán la posibilidad de viajar con todo lo que supone organizar un desplazamiento lejos de Mestalla.

El fútbol español ha permitido al Barça que llegue a la semana del partido sin tener claro todavía dónde celebrará su partido como local contra el Valencia. Ahora mismo el club azulgrana es más pesimista con la posibilidad de disputar el encuentro en el Spotify Camp Nou, aunque nadie en la ciudad condal se atreve a descartarlo. El estadio del partido sigue en el aire y la entidad culé estira los plazos y apura sus opciones de volver a 'casa' como era deseo de su presidente Joan Laporta . El problema es que la institución todavía no ha recibido el Certificado Final de Obra (CFO) del Camp Nou para remitirlo al Consistorio y ese documento es indispensable para conseguir la Licencia de Primera Ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

El Barcelona teme que el CFO no llegue a tiempo y tiene un plan B mientras gana tiempo de cara a las autoridades. El Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí con una foro de de 6.000 localidades y no de 8.000 como exige el aforo máximo exigido en Primera División es la solución. El estadio del filial no cumple la normativa, pero LaLiga aceptó la petición del Barça al considerar la situación como "causa de fuerza mayor". El club se está ocupando de la adecuación del Johan Cruyff a la espera de la validación oficial. La patronal ha dado luz verde, pero sigue haciendo auditorias y revisiones para comprobar que el estadio puede albergar el partido. El organismo presidido por Javier Tebas habla de "avances positivos" y espera que el Barça cumpla con las adecuaciones técnicas que ha requerido para dar el visto bueno.

La sede de Gamper

El Johan Cruyff ya albergó el Trofeo Joan Gamper este verano. Ante la posibilidad de jugar contra el Valencia allí, el Barça ha adelantado el partido del femenino al viernes a las 20:00 horas.