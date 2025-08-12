César Tárrega se sincera tras su renovación: "No me imaginaba esto cuando era pequeño"

El de César Tárrega ha sido uno de los culebrones del verano en el Valencia CF y, afortunadamente, puede presumir de haber tenido un final feliz para ambas partes. El club blanquinegro anunció el pasado sábado la renovación del central de Aldaia hasta el año 2030, ampliando así la vinculación con un futbolista que a lo largo del último año se ha convertido en un pilar fundamental dentro del vestuario, hasta el punto de que en esta nueva temporada será uno de los cuatro capitanes del equipo.

Este martes, Tárrega ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los medios oficiales del club tras el anuncio oficial de su renovación, y ha dejado claro que para él es un "sueño" seguir defendiendo los colores del club de su vida.

"Muy contento, es muy importante seguir vinculado a este club por lo que significa para mí. Estoy muy contento y agradecido", expresa Tárrega. "Es un sueño formar parte de la primera plantilla del Valencia CF y seguir vinculado a este club por más años. Ojalá sean muchos más por lo que significa para mí y para mi familia. Siempre lo he vivido como un sueño y es un placer y una suerte estar aquí", añade.

Temporada ilusionante

Sin tiempo para celebraciones, el Valencia empieza este mismo sábado la temporada 2025/26 con la primera jornada de liga que le enfrenta a la Real Sociedad en Mestalla. Tárrega arranca el curso con ilusión y con la convicción de dar continuidad a lo que ofreció el equipo en el tramo final del último curso. "El equipo ha demostrado estar a un alto nivel, sobre todo en la última recta de la temporada pasada. Eso es producto de todo el trabajo duro que se hizo en el tramo final y estoy muy agradecido".

En lo individual, será la segunda temporada de César como central titular del Valencia CF. La campaña anterior fue uno de los jugadores revelación del fútbol español y este año quiere confirmar que está preparado para ser el líder en la defensa de Corberán: "He tenido la suerte de contar con muchos minutos, estoy muy agradecido por ello y es un placer cada vez que puedo vestir la camiseta del Valencia CF. Tanto el míster como el cuerpo técnico me han dado desde el primer día muchísima confianza. Estoy muy agradecido a ellos, siento que he crecido un montón como futbolista y como persona gracias a ellos. Ha sido un año muy positivo para mí, estoy agradecido por el momento en el que estoy y por las personas que me rodean".

"Orgullo" de capitán

Apenas una temporada asentado en el primer equipo le ha servido a César Tárrega para ganarse el brazalete de capitán. "La verdad es que es todo un orgullo y un honor llevar el brazalete del Valencia CF. No imaginaba cuando era pequeño que podría llegar a este momento, y la verdad es que es un sueño cumplido. Espero poder estar a la altura de llevar el brazalete".

Mensaje al valencianismo

"A la afición, darle las gracias por todos estos años en los que me han arropado. Sentimos todo su apoyo y su cariño en Mestalla y fuera de casa, y esta temporada vamos a luchar por darles muchas alegrías. Ojalá estén a nuestro lado siempre".