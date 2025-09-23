César Tárrega: "Hay que mejorar el balón parado"
El central del Valencia CF hace autocrítica: toca corregir los errores y "seguir igual de fuertes en Mestalla" contra el Oviedo el lunes
Andrés García
César Tárrega fue uno de los futbolistas más destacados en el RCDE Stadium. El central del Valencia CF mantuvo vivo al equipo durante todo el partido con algunas acciones milagrosas como su doble 'salvada' en línea de gol. El de Aldaia fue protagonista también al final del partido en los micrófonos de la radio del club. César lanzó un mensaje de cara al futuro: "Hay que trabajar y mejorar el balón parado". Estas fueron sus palabras:
Empate
Es una pena porque hemos hecho un partido bastante bueno, hemos sabido contrarrestar al Espanyol que venía en una buena dinámica, pero una pena en esa última jugada. Hay que trabajar y mejorar el balon parado.
Balón parado
Hemos hecho un partido completo hasta esos dos errores que nos han penalizado a balón parado, pero el equipo se ha mostrado muy sólido y en base a ello hay que quedarse con lo positivo y corregir lo que no hemos hecho bien.
Buen inicio
Teníamos la convicción y las ganas y la ilusión de sacar los tres puntos fuera de casa, en los anteriores partidos no habíamos salido con la intensidad necesaria, hemos estado muy cerca.
Oviedo
El equipo ha dado otra imagen hay que quedarse con ello y darle las gracias a la afición que ha venido. Ahora contra el Oviedo en Mestalla hay que seguir igual de fuertes y sumar los tres puntos.
Vía: Superdeporte
