"Me centro en sacar el rendimiento a cada uno de mis delanteros"

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, hace una "valoración positiva" sobre el mercado de fichajes realizado por el club. Además, el de Cheste ha puesto en valor los esfuerzos hechos para confeccionar una plantilla "diferente" con "13 salidas y diez llegadas de nuevos futbolistas".

Entre otros aspectos, los cambios pueden ofrecer al entrenador una delantera más incisiva para dañar al contragolpe el próximo domingo al FC Barcelona con dos de los nuevos refuerzos, Arnaut Danjuma y Largie Ramazani.

Mejor o peor delantera

¿Tiene el entrenador mejor ataque que la pasada campaña pasada? Así responde Carlos Corberán: "En cuanto a si las opciones son mejores o peores, lo cierto es que existe ahora una plantilla diferente desde el último mercado, con 13 salidas y diez entradas. Mi meta es, con los recursos que tenemos, es la de que el equipo ofrezca buen rendimiento. La pasada temporada se dieron los frutos, los números provocaron el objetivo para el que vinimos. Este año, el objetivo está en que nosotros mismos, el cuerpo técnico y el grupo de jugadores nos exijamos nuestra mejor versión y defender de la mejor manera posible al Valencia CF".

"Es verdad, los perfiles de los tres delanteros han cambiado. De Hugo Duro, Rafa Mir y Sadiq, a Hugo, Danjuma, Ramazani y Beltrán... Eso hace que yo me centre en el intento de sacar el máximo rendimiento de cada uno desde sus capacidades. Construir una propuesta de juego en la que ellos sean capaces de hacer buenas sus virtudes", explica el técnico del Valencia.

La palabra Europa sigue sin pronunciarse

El técnico insiste en "ser lo más competitivos posible" al ser cuestionado por si en esta Liga 25/26 el Valencia debe fijarse el listón europeo. "Queremos darle la mejor de las ilusiones a nuestra afición. Si se consigue, perfecto, si no, tendremos que levantarnos en cada partido, responsabilizarnos, y seguir adelante para eso mismo, ser lo mejor posible y hacer que la afición se sienta orgullosa con ese sentimiento de pertenencia". Repreguntado por si no desea hablar de obtener un puesto UEFA en la clasificación al final de curso, responde: "La clasificación será una consecuencia de lo importante, el rendimiento. Veremos dónde nos lleva la clasificación".

El entrenador no se sale de ese guion, el de la necesidad de "competir con la ilusión de representar de la mejor manera a nuestro club".

De nuevo cuestionado sobre el mercado, Corberán no esconde su satisfacción. "Mi valoración del mercado es positiva. Estoy satisfecho con las posibilidades de presupuesto y Fair Play Financiero que teníamos. En función de nuestras posibilidades, la plantilla es competitiva".