Carlos Soler se acuerda del Valencia en su presentación con la Real Sociedad

Carlos Soler ha sido presentado este martes como nuevo jugador de la Real Sociedad junto a Yangel Herrera. El exjugador del Valencia y PSG, que firma como donostiarra hasta 2030 por 6 seis millones de euros por el 50% de sus derechos, agradeció el interés de "años atrás" del conjunto vasco y se acordó del Valencia en su presentaclón oficial. El valenciano define su etapa en Mestalla como "muy buena" y asegura que "la Real es el mejor sitio para recuperar mi mejor versión". Estas fueron sus declaraciones:

Fichaje

"Estoy muy agradecido por la confianza puesta en mí, no solo de este año, si no de años atrás. Este año ha sido tarde, a final de mercado, pero llevamos tiempo intentándolo. Estamos aquí, que es lo importante. La confianza, para un jugador, es muy importante. Ojalá sean muchos años. Estoy en mi madurez futbolística"

Decisión

"Creo que tengo una trayectoria muy buena en LaLiga con el Valencia, luego he pasado por el PSG y el West Ham, y creo que este sitio es el mejor para recuperar mi mejor versión”.Quiero ser feliz. La Real ha puesto todo y más para que yo esté aquí. Es el club idóneo para volver a ser yo, para saber el jugador que soy. He demostrado el nivel que tengo. Los años fuera han sido bonitos. En el fútbol te toca de todo. No he tenido minutos y por eso tomo la decisión de venir a la Real y de ganarme los minutos en los entrenamientos".

Consejos

"Zubimendi, Merino y Oyarzabal son tres jugadores fantásticos. He hablado mucho con los dos últimos. Merino me dijo que tenía envidia, que sería muy feliz. Con Oyarzabal he estado muchos años, desde la sub 21, donde compartí habitación. No he podido verle porque está con la selección, pero he hablado mucho sobre la ciudad y sobre el club. Me cambié la camiseta con los 3 una vez y las tengo bien guardadas".

Listo para jugar

"Es verdad que no he tenido minutos de competición durante la pretemporada, pero estoy perfecto, para lo que sea si el entrenador lo considera oportuno. Ahora tengo el parón para entrenar unos cuantos días con mis compañeros y ponerme a tono”.

Posición

"Cuando me llamó el míster me dijo que la idea principal era jugar por dentro. El dinamismo y el ida y vuelta que tengo puedo ayudar al equipo. No me cierro a jugar en cualquier posición. Puedo ser útil y dar muchas opciones en todos los sistemas. El míster puede contar conmigo donde quiera"