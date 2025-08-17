Cara y cruz para Mosquera en el Arsenal

Este fin de semana también ha arrancado la Premier League en la que el Liverpool de Arne Slot defiende título tras una temporada 2024/25 fantástica. Como sus principales rivales parten el Manchester City de Pep Guardiola, que tratará de reconducir el rumbo tras un año convulso, y el Arsenal de Mikel Arteta, que ha incorporado mucho talento a sus filas en este mercado de fichajes.

En los últimos años, el conjunto gunner ha pescado jugadores en LaLiga española, y este año no ha sido distinto con las incorporaciones de Martin Zubimendi y Cristhian Mosquera. El valencianista puso finalmente rumbo a Londres después de rechazar la oferta de renovación del club blanquinegro al considerarla insuficiente.

Este domingo se estrenaba el Arsenal en Premier League en un partido de lo más atractivo ante el Manchester United. Zubimendi y Mosquera pudieron celebrar que su equipo arrancó la nueva temporada con victoria por la mínima en Old Trafford gracias a un gol en el tramo inicial de Ricardo Calafiori.

Victoria pero sin minutos para Mosquera

La victoria fue la noticia positiva del primer partido de Premier para Mosquera, pero la cruz fue que el alicantino no disputó minutos. Arteta apostó por su pareja de centrales titular, Gabriel Magalhaes-Saliba, y en el segundo tiempo no consideró oportuno dar entrada al exfutbolista del Valencia.