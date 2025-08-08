El capitán Gayà abre la puerta a más fichajes

La plantilla del Valencia CF ha realizado la tradicional visita a la Basílica. Carlos Corberán y sus jugadores han hecho este viernes la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad de València, como ya es habitual durante todos los veranos.

El CEO de Fútbol Ron Gourlay y el Director General Javier Solís han encabezado la expedición junto al técnico y los cuatro primeros fichajes del Valencia: Dani Raba, Julen Agirrezabala, Copete y Baptiste Santamaría. A la finalización del acto, el capitán José Luis Gayà ha tomado la palabra para hablar de la actualidad del club.

Petición a la Mare de Déu

Le he pedido que sigamos como la segunda vuelta del año pasado después de sufrir tanto en la primera, esperamos tener la continuidad y esperamos alegrías. Estamos con ganas de comenzar.

Valoración de los fichajes

Falta por verlos, ya hemos podido verlos un poco, es un tema que hasta que no empicen a jugar, es complicado, pero de momento las sensaciones de todos sin buenas. Estoy seguro que va a venir más gente que nos va a seguir ayudando. Cualquier jugador que venga de cualquier posición a reforzar y ayudarlos será bienvenido.

Taronja y debut en LaLiga

Es un partido especial el Taronja, siempre es emotivo, hay que hacer un buen partido, tenemos que seguir cogiendo ritmo y llegar al primer partido de liga en la mejor condición posible.

Pauleta: objetivo ascenso

A la finalización del acto ha hablado la capitana del Valencia Femenino Pauleta. "Hemos pedido que sea un año ilusionante, que todos los objetivos se cumplan. El objetivo es bastante claro que es devolver al Valencia donde se merece, volver a primera. Nos sentimos bien, hay mucha gente y estamos haciendo equipo, para eso están los partidos de pretemporada, para conocernos e ir mejorando. Las sensaciones la verdad que son muy buenas. Cuando se desciende los cambios están asegurados, son cambios positivos, de gente que nos va a aportar mucho, el trabajo día tras día seguro que nos llevará al objetivo". Sobre su capitán aseguró que "es un orgullo, este año lo llevo como primera, soy valenciana y defender el escudo de tu equipo es un orgullo". Pauleta y Gayà fueron los encargados de dejar las flores a los pies de la Virgen.