La canterana Sara Tamarit se consolida como una de las líderes del Valencia Femenino

El fútbol tiene escenarios que marcan carreras, y el de este sábado en el Antonio Puchades puede ser uno de ellos para Sara Tamarit. La canterana del Valencia Femenino se convirtió en la gran protagonista de la primera victoria del conjunto blanquinegro en la temporada 2025/26, al firmar una actuación descomunal y rubricarla con un tanto que ya forma parte de la memoria reciente de la afición.

El duelo comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Mikel Crespo, que vio cómo el Europa se adelantaba con un 0-2 en los primeros compases. Sin embargo, la reacción valencianista estuvo encabezada por una Tamarit incansable. Expeditiva en defensa, contundente al corte y siempre al límite en los duelos, la futbolista de Massanassa lideró una banda derecha de vértigo junto a Marina Martí, generando un peligro constante.

Después de un disparo que se estrelló en el travesaño, el momento cumbre llegó en el minuto 90, cuando Tamarit ejecutó una falta directa con potencia y precisión. El balón se coló en la portería rival, desatando la locura en las gradas del Puchades y sellando un 3-2 que valió por algo más que tres puntos: una remontada épica y el inicio de una nueva etapa.

Una futbolista polivalente con crecimiento constante

La explosión de Tamarit en este inicio de campaña no es casualidad. En la temporada pasada, bajo las órdenes de Cristian Toro, ya había mostrado un rendimiento sobresaliente en un contexto complicado. Su polivalencia le permitió pasar del lateral al mediocentro, posición en la que explotó sus mejores virtudes: visión de juego, capacidad para asociarse y temple con el balón.

Ese cambio coincidió con el mejor tramo del Valencia Femenino en la Liga F 2024/25, aunque no fue suficiente para evitar el descenso. Aun así, Tamarit demostró madurez, liderazgo y una capacidad de adaptación que la convierten en una pieza esencial del presente y del futuro del club.

Renovación hasta 2027 y rol de capitana

Consciente de su valor, el Valencia blindó a Tamarit con una renovación hasta 2027. La futbolista, que lleva más de una década en el club desde su paso por la cantera, ha sido nombrada una de las capitanas del primer equipo, consolidando así su papel como líder a pesar de su corta edad.

El golazo que cerró la remontada frente al Europa refuerza su figura como una jugadora de gran importancia en el proyecto valencianista. Su capacidad de sacrificio, su garra en los duelos y su carácter competitivo la convierten en un referente para las compañeras más jóvenes y en un espejo en el que la afición se ve reflejada.

La historia escrita en el Antonio Puchades trasciende lo meramente deportivo: simboliza la resiliencia de una jugadora y de un club que buscan renacer. Y en ese camino, Sara Tamarit se consolida como una pieza clave del Valencia Femenino en Primera RFEF, combinando liderazgo y determinación.