Canós pone a Tárrega como espejo en su presentación

Sergi Canós ha sido presentado este miércoles como jugador del Real Valladolid. El jugador del Valencia, cedido en el club blanquivioleta hasta final de temporada, ha reconocido durante el acto que César Tárrega la ha dado muchos consejos y que es su espejo esta temporada. "César está enamorado del club y de Valladolid, me ha dado muchos consejos y ojalá tenga yo un año tan bonito como él aquí”.

El objetivo personal del jugador del Valencia CF es "volver a disfrutar del fútbol" después de haber perdido protagonismo. “El personal es volver a disfrutar del fútbol porque llevo unos años sin hacerlo y espero que sea aquí y el objetivo global es ascender, yo vengo aquí para que ascendamos, no hay más”.

El de Nules ha reconocido que el objetivo por encima de todo es que "el Valladolid tiene que estar en Primera". "Es lo que me han transmitido desde la directiva, como se trabaja y como trabajan los chicos, es el objetivo, aunque el día a día es ir ganando cada partido, pero el objetivo es ese, el Valladolid tiene que estar en Primera”.

El jugador del Valencia CF espera debutar este fin de semana contra el Almería. “Con el míster he hablado brevemente; estamos trabajando para coger el ritmo del resto y si el míster lo considera oportuno, yo me veo listo para el sábado ante el Almería”. Por último ha explicado su cambio de apellido: "La mitad de mi carrera he llevado Canós y estoy orgullosos del apellido de mi padre, pero desde la pasada campaña llevo Tenés por mi mama y que mejor que marcar goles con el Pucela con su nombre en mi espalda”.

El mensaje de Orta

Víctor Orta, director deportivo blanquivioleta, ha tenido unas palabras de ánimo hacia el futbolista: "Una de las personas más limpias que me he encontrado, sé que has tenido un año complicado pero quiero que vuelvas a ese niño que soñaba con ser David Villa, y vengas con esa ilusión, tienes todo, calidad, fútbol, ya experiencia, llegas en el mejor momento de tu carrera deportiva y ojalá al Club que sea de tu vida".

Con Peter Federico

Canós ha sido presentado junto a Mathis Lachuer y el también exvalencianista Peter Federico. El ex del Getafe ha asegurado que "esta es otra oportunidad que me da el fútbol y la vida para demostrar lo que valgo, es un reto y estoy con ilusión y ganas; me he integrado bien, una familia súper joven y con el míster, creo que haremos un gran año”.

