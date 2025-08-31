Canós y Dimitrievski, protagonistas en el último día de la operación salida

El Valencia CF ha llegado al último día de mercado con deberes pendientes. Un nombre está en boca del valencianismo, Umar Sadiq, pero al club también le queda trabajo por hacer en las últimas horas antes del cierre en el capítulo de salidas, parado desde el adiós hace cerca de una semana de Hugo Guillamón. El entrenador, Carlos Corberán, espera que en las próximas horas se concrete la salida de Sergi Canós, quien lleva buena parte de la pretemporada ejercitándose al margen del grupo. Otra puerta que se mantiene abierta es la de Stole Dimitrievski, aunque a 24 horas del cierre de la ventana ninguna de las opciones que ha tenido el normacedonio en la liga española ha avanzado hasta ahora como él deseaba.

Las posibilidades para Sergi Canós también ha sido muy limitadas en la Primera división española. El de Nules ha estado apurando hasta el final a la espera de una oportunidad en España. Sin intereses firmes, el extremo izquierdo y su agente llevan días trabajando sobre varios intereses en ligas extranjeras. Uno de ellos, el del Atlético San Luis (México) se ha complicado, ya que los aztecas se han decantado por el fichaje de un central y está por ver si están dispuestos a un nuevo esfuerzo para acabar contratando al valenciano.

Más días para salir si el destino es Arabia, Turquía o Rusia

La vía más probable para Canós es esa, la de emigrar al extranjero. El futbolista es consciente de que no cuenta, pese a los dos años que le quedan de contrato, y ha decidido no poner trabas y encontrar un destino en el que sentirse importante con minutos de juego. En las dos últimas semanas, el ex del Brentford ha recibido sondeos procedentes de ligas como la griega, la turca, la rusa y también desde el fútbol árabe.

Este domingo Sergi Canós confía en encontrar una salida, aunque hay que recordar que esta podría alargarse hasta casi mediados de septiembre, fechas aproximadas en las que cierran los mercados en Arabia Saudita, Catar, Turquía y Rusia.

Menos esperanzas de encontrar una solución para su futuro de inmediato desprenden desde el entorno de Dimitrievski. Rechazada días atrás una propuesta del fútbol turco, el mercado en España también se ha limitado. Apenas el Celta busca portero. Desde Vallecas se apunta que el elegido para reemplazar la marcha de Cárdenas sería Maximiano y la venta de David Soria en el Getafe parece congelada, ya que finalmente Christantus Uche es el que se ha ido a la Premier.

El Valencia, con opciones en la recámara para la portería

De todos modos, el Valencia tiene trabajadas alternativas para traer un portero que compitiese con Julen Agirrezabala. Recientemente, ha sonado el nombre del portero francés del Leeds Illan Meslier. Arquero que forma parte de una lista para cubrir la posible contingencia de una salida de última hora de Dimitrievski, entre la que está desde el principio de verano el exvalencianista Vicente Guaita. El de Torrent, que anhelaría colgar los guantes sumando su experiencia al equipo de Mestalla, ha esperado hasta el final de mercado el desenlace en la portería valencianista. Además, la dirección deportiva cuenta con otros porteros cuyo nombre no ha trascendido.

Salvo oferta no esperada, la continuidad de André Almeida en la plantilla ya no se discute. Por otro lado, en las próximas horas se espera que se concreten las cesiones al Mirandés (LaLiga Hypermotion) de los jóvenes Alberto Marí y la última perla de Paterna, Pablo López, que ha convencido a Corberán durante la pretemporada, pero a quien el fichaje de Largie Ramazani le resta espacio y opciones de sumar minutos en Primera. La opción de su continuidad en el primer equipo ha estado presente para el entrenador hasta hora antes del cierre del mercado, si bien, tras la contratación del extremo que reclamaba se le ha dado vía libre para que se foguee primero en Segunda.