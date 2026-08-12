Ni el Camp Nou ni el Bernabéu: el estadio que podría revolucionar LaLiga en 2027

Tras estar 16 años paralizado por las obras debido a la falta de liquidez y la crisis financiera del Valencia CF, el Nou Mestalla avanza a pasos de gigante desde que comenzó el año. Las obras, que inicialmente comenzaron en 2007, se detuvieron por completo en 2009, cuando el club se quedó sin recursos económicos para continuar con el proyecto.

Pudieron empezar con las obras de nuevo cuando el club retomó de forma oficial la construcción a principios de 2025 para cumplir con los plazos institucionales, con la previsión de tener el recinto acabado para el verano de 2027 y poder empezar la temporada 27/28 en su nueva 'casa'.

Tal y como aseguran en su página web, cuando el proyecto finalice será un espacio "icónico del espíritu del Valencia CF y del ADN Mediterráneo, en el que las señas de identidad de la entidad cobrarán forma a través de su diseño y sus prestaciones, proyectando una mejora experiencial a todos los niveles para los aficionados, clientes y visitantes".

El murciélago "el guardián de nuestro hogar"

Aseguran que en las gradas del Nou Mestalla "estarán protegidas" por el murciélago, tal y como ocurre también en el actual estadio. Esta seña de identidad, que ha acompañado durante generaciones al Valencia CF, "será el guardián de nuestro nuevo hogar", explicaban, apuntando a que este símbolo representa el sentimiento del club.

Las obras avanzan a ritmo constante y, actualmente, el proyecto encara su fase más compleja con la finalización del anillo de compresión y los 50 pilares de acero de 38 metros, preparándose para el gran izado hidráulico de los tensores de la cubierta a finales de este mes.

En paralelo, progresan los interiores, como los vestuarios de diseño redondeado, los accesos VIP y la cimentación del edificio comercial anexo.

Un espacio con múltiples usos

Las nuevas instalaciones no solo albergarán encuentros deportivos, sino que prometen acoger todo tipo de eventos, desde actos sociales y culturales hasta gastronómicos. Ya que contará con restaurantes abiertos todos los días, con vistas al terreno de juego, y, según aseguran, ofrecerá un abanico de experiencias Hospitality para transformar cada partido en una "experiencia exclusiva gracias a una amplia propuesta de servicios premium y atención personalizada".

En cuanto a la capacidad del estadio, está diseñado para acoger hasta 70.044 espectadores. Actualmente, el club cuenta con unos 40.000 abonados y aspira a llegar a los 50.000 con el nuevo estadio.

El gran atractivo: la cubierta

A nivel estético, uno de los grandes atractivos del nuevo estadio será la cubierta translúcida, que "tamizará la luz mediterránea protegiendo del sol y la lluvia en la totalidad de los asientos".

Con esta cubierta buscan ampliar el efecto acústico desde la grada al campo. Esperan que con esta cubierta los espectadores aumenten su experiencia en comodidad y protección, "sin importar las condiciones meteorológicas".

Aseguran que esta pieza tiene un diseño "elegante, moderno, liviano", una estructura que es muy similar a la del Estadio Metropolitano o el Estadio Olímpico de Berlín.

Inversión récord para el nuevo estadio

La remodelación del estadio requiere de una inversión récord para el club. La financiación de estas obras es posible gracias a un acuerdo cerrado por un préstamo de aproximadamente 322 millones de euros a 28 años, a través de una de las entidades bancarias más importantes a nivel global, el banco Goldman Sachs.

No solo cuentan con el dinero que se cerró en esta operación, sino que también será complementado con la futura venta de los terrenos de Mestalla. Además, se añade otro acuerdo con el grupo inversor y empresarial español Atitlán, con sede en Valencia, gracias al desarrollo de unas torres adyacentes que servirán para generar ingresos adicionales para el club.

Otras vinculaciones que han sido estratégicas para asegurar los fondos del estadio han sido acuerdos con empresas de primer nivel como Legends, Aramark, Telefónica y Figueras.