"Cameron Puertas puede jugar de todo"

Cameron Puertas, hispanosuizo que encabezaba la lista de mediocentros con los que el Valencia CF pensaba suplir una posible salida de André Almeida, ha cambiado de equipo. La llegada del jugador del A-Qadsiah al Werder Bremen, en calidad de cedido con opción de compra, fue una de las últimas operaciones en el mercado de fichajes en las principales ligas europeas. La Bundesliga cerró la ventana de pases el lunes 1 de septiembre, a las 20:00 horas, y el transfer de Puertas fue de los últimos en validarse.

El jueves, el director de Fútbol del Werder Bremen, Peter Niemeyer, se encargó de anunciar la operación. "Se nos presentó la oportunidad de fichar a Cameron y estamos encantados de haber cerrado este contrato de préstamo por una temporada. Ha demostrado su calidad durante sus etapas en Bélgica y Suiza y, sin duda, puede sernos de gran ayuda esta temporada", declaró Niemeyer. El Werder competirá en la Bundesliga por una de las plazas de UEFA Europa y Conference League que ofrece el campeonato alemán.

Objeto de deseo del Valencia y el WBA de Corberán

Precisamente, en aquellas temporadas en las que despuntó en Bélgica y Suiza, antes de que se concretase el verano pasado su traspaso por más de 15 millones de euros, desde la Union Saint-Gilloise a la liga de Arabia Saudita, el West Bromwich Albion, entrenado por Carlos Corberán, iba detrás de Puertas.

Cameron Puertas, medio de 27 años, nacido en Lausanne en el seno de una familia española, destaca por su versatilidad en el medio campo. La polivalencia para actuar con gran calidad en las diferentes posiciones del medio campo es la principal virtud de un futbolista al que tanto Carlos Corberán como Ron Gourlay, que coincidieron en el WBA entre febrero de 2022 y junio de 2023, han seguido anhelando en el pasado mercado de pases.

La del hispanosuizo era una de las opciones más complicadas en lo económico para el Valencia, a causa de su elevado salario en el Al-Qadsiah. No obstante, en el terreno deportivo era la que más seducía en el caso de haber tenido que suplir a André Almeida, que estuvo a punto de emigrar al Trabzonspor de Turquía. Sin ir más lejos, Cameron frenó en seco su fichaje por este mismo club turco ante su preferencia de marcharse de Arabia hacia una liga más competitiva, con la española al frente de sus preferencias.

Pablo Longoria también lo quiso para el OM

Finalmente, la opción no se abrió, ya que la oferta de los turcos por Almeida no convenció al Valencia CF, que pedía una suma importante como fijo para lanzarse con garantías a por un sustituto. Mientras tanto, propuestas no le han faltado a Cameron Puertas, que ha terminado en uno de los clubes históricos del fútbol alemán. Entre los equipos más interesados en el mediocentro ha estado el Olympique de Marsella, presidido por Pablo Longoria.

Según el entrenador del Werder Bremen, Horst Steffen, el español nacido en Suiza es un fichaje fantástico. "Cameron puede jugar en todo el medio campo. En su último club, demostró ser una amenaza de gol y también alguien capaz de crear oportunidades. Tiene calidad con el balón y una buena comprensión táctica. Además, es muy rápido y no le teme a las entradas defensivas. Estamos muy contentos de que se haya unido a nosotros", comentó. Esta es la razón que hace de Puertas un mediocentro tan cotizado en el mercado.

Los fichajes de Retegui, Weigl y Otávio por el Al-Qadsiah han precipitado la salida del jugador de Arabia, ya que la normativa de la liga árabe limita a ocho el número de extranjeros por plantilla. Una circunstancia que le ha facilitado también su regreso al escaparate europeo. "El fichaje por el Werder me da la oportunidad de jugar en la Bundesliga y ante un público excepcional. Mucha gente ve los partidos. Por eso estoy contento de poder vestir la camiseta del Werder", dijo en su presentación.

Puertas también quiere jugar en el Mundial 2026. Es elegible tanto para la selección de España como para la de Suiza.