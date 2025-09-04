Los cambios de cromos de Ron Gourlay en el mercado de fichajes
El Valencia CF ha realizado ocho incorporaciones de cara a la temporada 25/26
Javier Bengoa
El Valencia CF ha realizado ocho incorporaciones de cara a la temporada 25/26. Estos son los cambios de cromos de Ron Gourlay en el mercado de fichajes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡Balde cae lesionado!
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora
- Caos en el Leverkusen: Ten Hag explota, la 'traición' con Lucas Vázquez y una nueva leyenda del Madrid en el banquillo
- La incomprensible gestión con Etta Eyong
- El Mallorca suspende a Dani Rodríguez y le retira la capitanía
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Gistau, un 'intocable' para Belletti