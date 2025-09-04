Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Los cambios de cromos de Ron Gourlay en el mercado de fichajes

El Valencia CF ha realizado ocho incorporaciones de cara a la temporada 25/26

Gourlay, en rueda de prensa.

Gourlay, en rueda de prensa. / JM LOPEZ

Javier Bengoa

El Valencia CF ha realizado ocho incorporaciones de cara a la temporada 25/26. Estos son los cambios de cromos de Ron Gourlay en el mercado de fichajes.

