Buenas noticias para Yarek en la primera jornada de Holanda

Yarek Gasiorowski vive este sábado un nuevo capítulo en su incipiente carrera profesional al debutar como titular en la Eredivisie con el PSV Eindhoven frente al Sparta Rotterdam. El joven central español, que ya disputó sus primeros minutos oficiales en la reciente Supercopa de Holanda (donde el conjunto de Eindhoven se proclamó campeón y él jugó 62 minutos), sigue ganando protagonismo en su nuevo equipo. Su estreno en liga llega apenas unas semanas después de su abrupta salida del Valencia CF, club en el que se formó.

Consolidándose en el PSV

El PSV busca revalidar su campeonato. La temporada pasada, el equipo se proclamó campeón liguero tras imponerse al Ajax y al Feyenoord. El exvalencianista viste la camiseta rojiblanca por tercera vez. En su debut se enfrentó al Athletic Club, en un amistoso donde dejó buenas sensaciones y mostró el porqué de su fichaje. Su siguiente partido ya fue oficial, la final de la Supercopa de Holanda. El técnico del PSV, Peter Bosz, no duda en darle la titularidad a Yarek en un partido importante para arrancar con buen pie la temporada liguera. La confianza depositada en el defensa de 19 años demuestra que su llegada a Países Bajos no es testimonial, sino que está llamada a tener un papel relevante en la plantilla. Su solidez y capacidad de anticipación son clave para mantener la portería a salvo durante gran parte del encuentro.

Dudas en la defensa del Valencia CF

El buen momento que vive Yarek, viene tras la mala actuación de la defensa del Valencia CF, en su enfrentamiento de pretemporada ante el Borrusia Monchengladbach. La pareja titular de la zaga en ese partido fue Diakhaby-Comert, aunque no son los titulares, sí que ocupan la posición que ocuparía el ahora jugador del PSV. La salida de Yarek, sumada a la salida de Mosquera han generado debate en la afición valencianista sobre el debilitamiento de la línea defensiva, posición con menos dudas la pasada temporada. La llegada de Copete a Mestalla, para ocupar el central zurdo, ha calmado la preocupación sobre los centrales.