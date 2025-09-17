Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

Después de la debacle de Barcelona, el Valencia CF se prepara en la Ciudad Deportiva de Paterna con la mente puesta en la visita del Athletic Club el sábado a Mestalla en un partido que tiene que ser mucho más que un 'paso de página' después de la humillación sufrida en el estadi Johan Cruyff, sino como una petición de disculpas sobre el terreno de juego hacia una afición abochornada por lo que le tocó vivir el pasado fin de semana.

En la sesión de trabajo, Carlos Corberán pudo contar con todos y le restan dos días para preparar el choque con todas las opciones a su alcance para tomar una decisión respecto de un once que, presumiblemente, tendrá algún cambio que empezará desde el dibujo y que culminará con algún intercambio de cromos.

Después de un inicio de campaña en el que ha ido perdidendo algún futbolista por molestias o que esperaba que se culminase la recuperación de Thierry Rendall, esta semana el entrenador de Cheste tendrá todos los elementos a su disposición para elegir el que, a día de hoy, es su alineación predilecta.

El pasado lunes fue el día de descanso y varios jugadores fueron ala Ciudad Deportiva de Paterna a tratarse y ejercitarse en solitario, este martes regersaron a los entrenamientos y el trabajo más enfocado al duelo contra los bilbaínos ha arrancado este miércoles con todos en perfectas condiciones físicas.

Vía: Superdeporte