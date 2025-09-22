Buena noticia de última hora para Corberán antes de viajar a Cornellà

Carlos Corberán, en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol, puso en duda la disponibilidad de Largi Ramazani para el choque en Cornellà por un golpe en el tobillo sufrido en el entrenamiento que le había causado molestias: "El único que está en duda es Ramazani porque tuvo un golpe en el tobillo y todavía no sabemos si estará para entrar en lista".

Finalmente, el futbolista belga se ha subido al autobús junto al resto de sus compañeros y entra en la convocatoria para el partido correspondiente a la sexta jornada de liga. Su presencia en Cornellà no asegura que vaya a disponer de minutos, pero sí abre la posibilidad de que así sea. La evolución de su tobillo hasta la hora del partido marcará si Corberán puede contar finalmente con Largie o no, aunque todo apunta a que sí.

Posibles rotaciones

La jornada intersemanal abre la primera gran oportunidad de que el técnico de Cheste introduzca rotaciones importantes en el once, y Ramazani era uno de esos futbolistas hasta ahora suplentes que esperaban gozar de su primera titularidad con la camiseta del Valencia. Las molestias en el tobillo, sin embargo, pueden haber acercado de nuevo al atacante belga al banquillo.

De hecho Corberán ha sido preguntado en rueda de prensa por posibles rotaciones, aunque no ha querido mojarse mucho y se ha limitado a hablar de Ugrinic, a quien le habían mencionado en la pregunta: "Puede ser el momento de cualquier jugador, el partido luego te va diciendo qué necesidades tienes en cada momento. Ugrinic es un jugador en el que tenemos mucha confianza, es un jugador que va a tener aporte y va a ser importante a lo largo de la temporada".

Vía: Superdeporte