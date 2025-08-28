Bordalás 'sabe' cuál es el secreto del Valencia en Mestalla

Aunque no será el primero, este viernes José Bordalás volverá de nuevo a la que fue su casa durante una temporada. El entrenador alicantino regresa a Mestalla y se enfrentará al Valencia CF en plena forma y dejando muy buenas sensaciones en las dos primeras jornadas. No obstante Bordalás sabe de la fortaleza de Mestalla y por ello ha advertido a sus futbolistas lo complicado que es asaltar el feudo valencainista.

"Mestalla es muy difícil, conozco el club, la afición, es un equipo en el que muchos de los jugadores debutaron conmigo, han crecido, tienen un estilo definido, y tenemos que estar a un gran nivel para ganar. Siempre afrontamos los partidos para conseguir la victoria pero hay que contar con las dificultades", aseguró Bordalás.

El 'secreto' del Valencia CF en Mestalla

En ese sentido "El Valencia es un buen equipo, la temporada pasada fue de menos a más, acabó francamente bien, el bloque es prácticamente el mismo, y sé la fortaleza que tiene Mestalla, su afición y el equipo, que tiene mucha energía", añadió.

Como muchos otros el club presidido por Ángel Torres también tiene problemas con las inscripciones, en este caso; Kiko Femenía, Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz y Álex Sancris, algo que preocupa a Bordalás por la posible salida de Christantus Uche y, en las últimas horas, la de Borja Mayoral.

"Tenemos los mismos jugadores que contra el Sevilla. Siempre hay esperanzas de que se solucione esta situación pero afrontamos el partido con el máximo interés. Ha sido una semana muy buena y hemos trabajado fenomenal", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

"Está claro que esta no es la situación ideal pero tenemos que trabajar de la mejor forma. Los chicos tienen un comportamiento ejemplar, entienden lo que trabajamos a nivel táctico, los veo con mucha ilusión, y sabemos que este partido va a ser complicado", señaló el técnico azulón antes de visitar Mestalla.