Barcelona: Alerta de 'robo'

Jugar contra Real Madrid y FC Barcelona siempre es sinónimo de alerta arbitral. A la complejidad de vencerles por su superioridad futbolística se suma en ocasiones la benevolencia o el favor del encargado de impartir justicia sobre el verde, que suele ser más tendente a pitar a favor de los grandes. Los precedentes asustan, tanto a título particular como en general, ya que en las últimas campañas el Valencia CF ha soportado decisiones en contra de lo más complicadas de digerir, además de ver como en este estreno liguero los barcelonistas han recibido 'ayudas' en dos de sus tres partidos.

El equipo que dirige Hansi Flick se impuso al RCD Mallorca en la primera jornada marcando un gol aprovechando que el defensor bermellón acababa de recibir un golpe en la cabeza. El protocolo manda que en ese tipo de acciones hay que parar el juego, pero no lo hizo José Luis Munuera Montero, dando validez al tanto. Un error grave reconocido hace escasos días por el propio Comité Técnico de Árbitros. "Un defensor del Mallorca recibe un balonazo en la cabeza y queda tendido en su área e instantes después un atacante del Barcelona marca gol. ¿Qué dice el protocolo? Ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido", aseguraba Marta Frías, protavoz del CTA.

En la tercera jornada, por otra parte, empató frente al Rayo Vallecano gracias a un gol de penalti cometido sobre Lamine Yamal en una falta más que 'justita' de Pep Chavarría. El VAR no funcionaba en Vallecas, por lo que el árbitro ni tan siquiera tuvo la oportunidad de ver la imagen y corregir su decisión. Según la Cadena COPE, de hecho, el propio colegiado (Busquets Ferrer) le confesó a Isi Palazón que no era penalti... por lo que de haber funcionado la comunicación con la sala VOR lo habría anulado.

Muy malas experiencias

El Valencia no es una excepción y también ha sufrido en sus carnes arbitrajes en contra frente al Barça. La campaña pasada es cierto que el equipo de Carlos Corberán sufrió una goleada y que hubiese perdido de todas formas, pero la relidad es que anularon un penalti a favor por falta previa de Gayà a Koundé (algo que el VAR no puede hacer porque Eric García entre medias de las dos acciones ya había recuperado y perdido el balón, por lo que empezaba una nueva jugada) y tampoco señaló un clarísimo penalti de Casadó sobre André Almeida.

El penalti de Kessié a Fran Pérez

Con el Valencia CF también jugándose el descenso en la temporada de la llegada de Rubén Baraja, la tarea se puso aún más complicada cuando el colegiado del partido se 'tragó' un claro penalti de Kessié sobre Fran Pérez en el tramo final del partido que hubiese supuesto una oportunidad de oro para empatar en un momento de la temporada clave. A pesar de la obviedad de las imágenes y el acceso al VAR, se confirmó la decisión.

Gol en fuera de juego y penalti de Íñigo

En la temporada siguiente el Valencia CF volvió a sufrir un arbitraje injustificable en su contra. Íñigo Martínez arrolló a Peter Federico en el área, pero el colegiado de forma muy sorprendente para todos no pitó penalti. Ni la presencia del VAR pudo solventar semejante agravio para frustración de los chicos de Rubén Baraja, que en el penalti que sí le pitaron a favor vieron como Ronald Araújo se iba de rositas sin ver cartulina de ningún color.

El partido, para más detalle, contó con un gol del Barça en fuera de juego, Lewandowski lo anotó con la ayuda de un Fermín López en posición antirreglamentaria. El andaluz, de hecho, hizo el claro gesto de tratar de rematar la pelota cuando estaba unos metros por delante del últimoi defensa, despistando así a Jaume Doménech.

También en Mestalla

El curso pasado arracó con el Valencia CF jugando en Mestalla ante los barcelonistas en una actuación demencial del colegiado, que perdonó la segunda amarilla a Pau Cubarsí a pesar de cometer faltas clamorosas y merecedoras de tarjeta amarilla cuando ya tenía una en su casillero. Pero el colegiado aguantó el tipo en cada una de ellas y le permitió acabar el partido. Por no hablar del penalti de Mosquera sobre Raphinha que señaló a pesar de la levedad del contacto y de haber dicho a los clubes que ese tipo de 'penaltitos' no se iban a castigar.