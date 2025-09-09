Barça y Valencia recuperan internacionales para el duelo del domingo

El Valencia CF completó este martes el segundo entrenamiento de la semana para preparar el duelo contra el Barcelona con la novedad de Stole Dimitrievski, que se ha incorporado con el equipo después de su compromiso con Macedonia del Norte.

Dimitrievski, titular en los dos partidos con su selección ante Arabia Saudita y Liechtenstein, se incorporó a los entrenamientos con el resto de sus compañeros por lo que a Carlos Corberán solo le queda recuperar al internacional con Guinea Mouctar Diakhaby, que se volverá este miércoles.

El Valencia, que sabe desde el martes por la tarde que tendrá que medirse al Barcelona en el Estadi Johan Cruyff, contó también con André Almeida. El portugués regresó con el equipo este lunes después de su esguince de tobillo.

Por su parte, en Can Barça el arsenal de jugadores que recupera su entrenador tras los compromisos internacionales de selecciones es mucho más amplio. Los internacionales españoles Pau Cubarsí, Pedro González 'Pedri', Lamine Yamal, Fermín López, Ferran Torres y Dani Olmo, y el polaco Robert Lewandowski se han reincorporado el martes al trabajo con el Barcelona para empezar a preparar el partido

De todos ellos, solo Fermín, Olmo, Ferran y Cubarsí -los que menos minutos han sumado durante la última ventana clasificatoria para el Mundial 2026- se han ejercitado en el campo de entrenamiento Tito Vilanova, junto al resto de futbolistas no seleccionados, mientras que Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski se han quedado en el gimnasio.

Más allá de los internacionales, Eric Garcia, Gerard Martín, Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Marc Casadó, Marc Bernal, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández también han completado el segundo entrenamiento de la semana con normalidad.

Cuatro lesionados en el Barça

En cambio, el entrenador Flick no ha podido contar con los lesionados Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Frenkie de Jong y Marc-André ter Stegen. El mediocentro neerlandés, De Jong, titular para el técnico alemán, es baja casi segura.

El equipo azulgrana gozará el miércoles de un día de descanso y volverá el jueves al trabajo, fecha en la que está previsto el regreso de los internacionales restantes: Andreas Christensen, Jules Kounde, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Raphael Dias 'Raphinha' y Ronald Araujo.