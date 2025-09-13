El Barça hace sangre con el Valencia: "Que siga la racha"

El Barcelona ha analizado en su web el partido de este domingo en el Johan Cruyff contra el Valencia. El club azulgrana ha recordado las dos últimas goleadas humillantes de la temporada pasada y ha finalizado su escrito con un "Que siga la racha". El canal oficial culé, eso si, avisa de que se encontrarán a un Valencia muy diferente debido a los cambios que se han producido en la plantilla". "Gran cantidad de fichajes", informa. Este es el análisis del equipo y del mercado sobre los de Carlos Corberán:

Un Valencia con caras nuevas

Los hombres de Hansi Flick reciben el domingo a un Valencia renovado respecto a la temporada pasada. Tras el primer parón de selecciones de la temporada, vuelve la competición para el Barça, con la disputa de la jornada 4. Los hombres de Flick recibirán este próximo domingo a las 21 horas, en el Estadio Johan Cruyff, a un Valencia que últimamente se le da muy bien al equipo azulgrana. Pero ¿cómo llega el Valencia y qué ha cambiado respecto a la temporada pasada?

Cuatro puntos de nueve posibles

El equipo valenciano ha conseguido cuatro puntos de los nueve que se han disputado en esta temporada y se sitúa como noveno clasificado. El conjunto de Carlos Corberán sumó su primera victoria en la última jornada superando al Getafe por 3-0, mientras que en la primera jornada empató contra la Real Sociedad (1-1) y en la segunda cayó en Pamplona contra Osasuna jugando buena parte del partido en inferioridad (1-0).

Gran cantidad de fichajes

Este verano ha sido movido en lo que respecta al mercado de fichajes del Valencia, ya que ha cambiado gran parte de la plantilla, con modificaciones en todas sus líneas. En cuanto a las bajas, la más destacada ha sido la del portero Mamardashvili, que se ha marchado al Liverpool. El recambio en la portería ha sido Julen Agirrezabala, que ha llegado cedido del Athletic Club y ahora es el portero titular.

Si nos centramos en la defensa, la salida de Mosquera al Arsenal es la más destacada y la más cara de este mercado de verano. La nueva pareja de centrales está formada por Tàrrega y Diakhaby. Para suplir la baja de Mosquera, los valencianos han fichado a Copete, procedente del Mallorca. El centro del campo del Valencia también ha sufrido cambios: se ha marchado Guillamón y ha llegado Baptiste Santamaría, titular por primera vez el día del Getafe.

Y en cuanto al ataque, Danjuma, Dani Raba y Ramazani han reforzado una delantera en la que Sadiq y Rafa Mir han abandonado el equipo. Aparte de estos cambios, el Valencia sigue conservando figuras clave, como Gayà, Foulquier, Javi Guerra, Hugo Duro o Diego López, entre otros.

Un rival que se le da bien al Barça

Si miramos el historial de los últimos partidos entre Barça y Valencia, el balance es muy favorable al equipo azulgrana. Solo hay que trasladarse a la temporada anterior, en la que entre Liga y Copa jugaron tres veces y los culés se impusieron en todas ellas. El primer duelo fue en la jornada 1 de Liga y el Barça ganó por 1-2, mientras que los otros dos se saldaron con goleada de los hombres de Flick por 7-1 y 0-5 en Liga y Copa, respectivamente. De hecho, hay que remontarse a enero de 2020 para encontrar la última derrota del equipo azulgrana contra el Valencia. Que siga la racha.