El Barça propone el Johan Cruyff para jugar contra el Valencia

A apenas dos semanas de disputar la cuarta jornada de LaLiga, el Valencia CF sigue sin saber con certeza dónde se jugará su partido como visitante ante el FC Barcelona. El conjunto culé no puede garantizar aún el uso del Spotify Camp Nou, aunque era la primera opción, lo que mantiene al club valencianista en una incómoda situación de incertidumbre que también incumbe a la afición.

El partido está previsto para el fin de semana del 13-14 de septiembre y, el Barça, trabaja a contrarreloj para intentar reabrir parcialmente el Spotify Camp Nou, sin embargo, aún no cuenta con el Certificado Final de Obra ni la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

En Directo

¿Dónde se disputará?

Con la posibilidad de no poder utilizar el Camp Nou, el FC Barcelona está intentando habilitar su estadio cerca de la ciudad deportiva Joan Gamper:

El estadio Johan Cruyff, que fue usado para el Trofeo Joan Gamper, no cumple con los requisitos mínimos de LaLiga, ya que exige que el aforo mínimo para cualquier equipo de Primera debe ser de 15.000 espectadores (cuenta con 6000).

Como informa el diario SPORT, el club pretende habilitar 8000 asientos a través de una grada supletoria. Otro inconveniente es que tampoco contiene infraestructura VAR, por lo que deberían pedir una excepción que, de momento, no convence ni a LaLiga ni al Valencia CF.

Emisarios en el posible escenario

Según ha publicado en exclusiva el mismo periódico, se ha visto durante la mañana de hoy a representantes de LaLiga en el Johan para ver las instalaciones, lo que corroboraría la intención por parte del club catalán de que se dispute este partido allí.