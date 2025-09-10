El Barça cambia de opinión con las entradas del Valencia CF

Todo lo que rodea al encuentro de este domingo entre Barcelona y Valencia es un cúmulo de cosas sin sentido. La primera de ellas es que el encuentro se dispute en el Johan Cruyff, la segunda que se supiera este mismo martes y la tercera, evidentemente, es el lío de las entradas para los aficionados visitantes. En esta ocasión le ha tocado al Valencia CF, pero lo sucedido en este encuentro vuelve a ser otro ejemplo de mala gestión de LaLiga de Javier Tebas y de que el aficionado, por muchas 'milongas' que venda el presidente de LaLiga, no le importa nada.

El Valencia CF sí podrá contar con casi 300 aficionados en las gradas del estadio Johan Cruyff después de que en un primer momento el cuadro culé rechazara esa posibilidad. Según adelantó Helena Condis en el Partidazo de Cope en la noche del martes y pudo confirmar Superdeporte, el cuadro culé ha accedido tras mantener conversaciones en la noche de este martes y durante la primera hora de este miércoles a que casi 300 seguidores puedan comprar sus entradas.

No deja de ser igualmente una gestión deficiente por parte del FC Barcelona, que ha accedido un miércoles cuando el encuentro se va a disputar el domingo, con lo que provoca problemas para los aficionados en relación a cómo organizar su viaje.

Precio de las entradas

El Valencia CF sacará las entradas a la venta por 30 euros y cabe recordar que en las últimas temporadas el conjunto valencianista ha tenido apenas 339 entradas en la 24/25 y 323 en la 23/24. Se espera en cualquier caso que las entradas se agoten en unos minutos en vistas a un partido en el que los jugadores necesitarán cualquier apoyo, por pequeño que sea, ante un rival como el FC Barcelona.