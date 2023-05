Baraja pierde a su pareja ‘fetiche’ de centrales ante el Madrid

Ambos han formado parte de la defensa en cuatro de los cinco triunfos que ha logrado el equipo desde que se hizo cargo del mismo el técnico vallisoletano El entrenador del Valencia podría echar mano de los también centrales Eray Cömert y Cenk Özkacar, que también ha utilizado en varias ocasiones

El técnico del Valencia Rubén Baraja no podrá contar en el encuentro de este domingo ante el Real Madrid con los centrales Mouctar Diakhaby y Gabriel Paulista, que han formado parte de la defensa en cuatro de los cinco triunfos que ha logrado el equipo desde que se hizo cargo del mismo el técnico vallisoletano.

Baraja ya los incluyó en su primera alineación, en el choque ante el Getafe, y después también han estado presentes en el once en los triunfos ante la Real Sociedad, Elche, Valladolid y este domingo ante el Celta. La única victoria de la etapa de Baraja en la que no han estado ambos en el once fue ante Osasuna, un choque en el que sólo estuvo Diakhaby.

En ambos casos sus ausencias ante el Madrid serán por sanción. La amarilla que vio Diakhaby en la primera parte es la quinta que acumula y eso le obligará a cumplir un partido de sanción. En el caso de Paulista fue expulsado en el tiempo de prolongación por ver dos amarillas por lo que deberá cumplir un partido de sanción igualmente.

En principio, Baraja podría echar mano de los también centrales Eray Cömert y Cenk Özkacar, que también ha utilizado en varias ocasiones, especialmente en el caso del segundo cuando ha apostado por una defensa de tres centrales.

Las otras alternativas pasarían en principio por el canterano Cristhian Mosquera o por reconvertir a Dimitri Foulquier, que podría salir de la banda derecha, dado que Baraja recuperará a Thierry Rendall, tras haber cumplido su partido de sanción, igual que pasa con Edinson Cavani.

La tercera baja segura para el encuentro es la del delantero Marcos André, que no volverá a jugar esta campaña tras haber sido operado hace unas semanas de una rodilla.