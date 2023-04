Baraja: "Los jugadores se exigen, pero dos acciones te privan de sumar"

El entrenador del Valencia aseguró que “a pesar del palo que hemos recibido hoy, porque el equipo en casa estaba bien, tenemos que pensar en levantarnos y nunca hay que bajar los brazos" Baraja dijo sobre el VAR que “se supone que vino para arbitrar algo que no se ve, pero para mí es una opción clara de penalti, el rival hace un gesto para evitar que la pelota pase, pero no sabemos el criterio"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, valoró el trabajo del equipo tras la derrota contra el Sevilla, sobre el que dijo que “los jugadores se exigen, quieren y trabajan”, pero apuntó que hay dos acciones determinantes (una posible falta previa en el primer gol sevillista y un posible penalti a favor no pitado) que les privan de sumar.

“Estamos en una situación complicada, no límite. Es un día muy duro, por el resultado, por las sensaciones, porque cuando estás en una dinámica negativa te suceden cosas como hoy y con acciones determinantes que no te dan la opción de sumar. Son dos acciones tremendas, difíciles de asumir, que para mí que son definitivas en el devenir del partido”, dijo.

El técnico del Valencia indicó que “a pesar del palo que hemos recibido hoy, porque el equipo en casa estaba bien, tenemos que pensar en levantarnos y nunca hay que bajar los brazos, es lo que he vivido aquí. Necesitamos esa victoria que nos dé aliento, y quedan nueve partidos. Trabajaremos esta semana para conseguir los tres puntos”.

“Nos merecemos una alegría, el equipo lo intenta, trata de buscar los partidos, y no estamos consiguiendo ganar. Nos tenemos que agarrar a lo que significa este club. Este club no se rinde nunca, no hay que bajar los brazos, y no vamos a permitir que nadie se deje ir. El equipo tenía opciones en el partido, estaba abierto, y hay circunstancias que me vuelven a perjudicar. Son pequeños detalles y hay que levantarse”, agregó.

Por último, Baraja dijo sobre el VAR que “se supone que vino para arbitrar algo que no se ve, pero para mí es una opción clara de penalti, el rival hace un gesto para evitar que la pelota pase, pero no sabemos el criterio. También se ve claramente que hay falta previa en el primer gol, ¿por qué no se revisa? Nos saca del partido”.

“Son muchas cosas que van pasando, lo único que puedo pedir es respeto. No que nos den, sino que no nos quiten. Es lo justo porque nos estamos jugando muchísimo. Pero hay que seguir insistiendo y creyendo. Ahora tenemos tres partidos contra rivales directos y llega la hora de la verdad”, finalizó.