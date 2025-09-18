Las banderas del Valencia en el Mundial Sub-20: "Nos vamos a apoyar"

Son una pareja de talla mundial. Los jóvenes porteros del Valencia CF Vicent Abril y Raúl Jiménez representarán a España en el Mundial Sub-20 de Chile. Son dos guardametas con un destino común: conseguir el Mundial sub-20 con España. Vicent Abril y Raúl Jiménez, los guardametas del VCF Mestalla, forman parte de la convocatoria de España para el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Que dos guardametas del mismo club y compañeros de equipo compartan presencia en la selección no es una circunstancia muy habitual, más en una cita tan destacada como un Mundial Sub-20. Los dos han sido protagonistas en l'Informatiu del Valencia CF de VCF Media Radio. Estas son sus palabras:

Orgullo y alegría

“Estoy muy contento de poder estar en el Mundial y representar a nuestro país. Y más de poder ir con Raúl que nos vamos a apoyar mucho” señala Vicent Abril. El guardameta de Castelló, en la Ribera, afronta con mucha ilusión su primera gran cita con las categorías inferiores de la selección. “Había estado en entrenamientos y amistosos, pero esta es la primera convocatoria para un torneo de este tipo”.

Para Raúl Jiménez será su quinta gran cita con las inferiores de España tras participar en el Mundial Sub-17 de Indonesia, el Europeo Sub-17 y los dos últimos Europeos Sub-19 que saldó con un oro y una plata.

“Haber estado en varios europeos y un Mundial Sub-17 te das cuenta de lo difícil que es poder ganar un campeonato como estos” señala Raúl. “Es un reto muy difícil, pero muy bonito” destaca Vicent. “Confío mucho en mis compañeros para poder hacer un buen papel”.

El sueño de todo jugador

Esta presencia en el Mundial Sub-20 es un sueño para Raúl y Vicent. “Cada vez que te pones la camiseta de la selección es especial. Cualquier chico de nuestra edad desearía estar donde estamos nosotros. Hay que dar lo máximo cada vez que vas con la selección. Es un Mundial y no todo el mundo tiene la oportunidad de jugar algo así. Lo daremos todo para poder conseguir el título” indica el de Catral.

Sana competencia

Vicent y Raúl vivirán este Mundial como una gran experiencia en la que aportarán el máximo de su gran nivel en la portería, ayudándose el uno al otro.

“Con Vicent estoy todos los días en la portería, y me toca aguantarlo (risas). Es un buen compañero y lo respeto mucho. Nos tenemos que ganar la posición y cada uno pelea por lo suyo, pero siempre nos respetamos. Si el mister decide que juega él le apoyo en los entrenamientos y al revés también" indica Raúl que destaca la ventaja de compartir juntos este Mundial Sub-20.

"Vivir el campeonato juntos es un apoyo porque estamos muchos días fuera de casa y contamos el apoyo de uno y otro para estar allí bien y poder ayudar al equipo”.

A la espera de Alain Gómez

A la presencia de Vicent y Raúl en el Mundial Sub-20 de Chile se sumará seguramente la de Alain Gómez con Argentina Sub-20, con la que está entrenando estos días en Buenos Aires antes de conocer la lista definitiva.

"Tanto Alain como Vicent como yo estamos haciendo un gran trabajo con los porteros de la Academia Valencia CF. Ojalá podamos enfrentarnos en eliminatorias".

Vía: Superdeporte