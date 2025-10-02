Baja importante del Girona contra el Valencia: Míchel pierde a su mejor fichaje

El Girona no podrá contar con uno de sus futbolistas más en forma y una de sus grandes esperanzas para conseguir la primera victoria de la temporada. Azzedine Ounahi no estará a disposición de Míchel para enfrentarse este sábado al Valencia CF en Montilivi. El marroquí sufre una lesión que le impedirá jugar contra los de Carlos Corberán y también le impedirá viajar con su selección en el parón internacional. Un duro golpe para el jugador y para un equipo que lo necesita.

El club catalán ha emitido un parte médico para informa de su lesion en el sóleo de la pierna izquierda. "Azzedine Ounahi sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. La evolución de la lesión determinará su regreso a los entrenamientos con el grupo". El plazo estimado de recuperacion es de alrededor de 3 semanas.

Ounahi es el fichaje que mejores sensaciones transmite, demostrando ser un refuerzo de rendimiento inmediato. En los minutos que acumula, ha quedado claro que será uno de los jugadores más importantes de este nuevo Girona. El jugador ha recuperado su mejor versión y vuelve a ser el futbolista determinante que fue Marcó el gol del empate (1-1) contra el Athletic en San Mamés.

El Girona FC y el Olympique de Marsella llegaron a un acuerdo este verano para el traspaso de Azzedine Ounahi. El centrocampista marroquí firmó contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, y se incorporó al proyecto que dirige Míchel Sánchez para reforzar la línea medular del equipo.

Con 25 años, Ounahi llegó a Montilivi tras una etapa en el Olympique de Marsella y una cesión en el Panathinaikòs griego la pasada temporada. Formado en el fútbol francés, Ounahi fichó por el Olympique de Marsella en enero de 2023, después de destacar en el Angers SCO.

Explotó en Catar

El jugador dio el salto de calidad en el Mundial de Catar 2022, donde fue una de las grandes revelaciones con la selección de Marruecos, que logró llegar a las semifinales del torneo. Su despliegue técnico, su capacidad de conducción y su visión ofensiva cautivaron a los aficionados de todo el mundo. Cuenta con experiencia en competiciones europeas tanto con el Olympique como con el Panathinaikòs.

Ounahi puede actuar como centrocampista o mediapunta, aportando al Girona calidad en la salida de balón, creatividad en la zona de tres cuartos y desequilibrio entre líneas. Su perfil ofensivo y ambicioso encaja a la perfección con el estilo de juego del Girona.

