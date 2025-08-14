Azón no será jugador del Valencia CF

El Valencia CF está rastreando el mercado en busca de delanteros y finalmente Azón no será el elegido. El futbolista del Como jugará en Inglaterra después de que el Ipswich Town desbloqueara una cesión con opción de compra obligatoria. Eso llega precisamente después de que el Valencia CF en las últimas semanas frenara su fichaje. No en seco, pero sí dejándolo en 'stand by' a la espera de lo que pasaba en el resto del mercado. Y eso ha obligado a Azón a actuar antes de quedarse sin una de las mejores ofertas que tenía sobre la mesa, sobre todo a nivel económico.

El delantero quería jugar en el Valencia a toda costa. De hecho dijo que no a ofertas económicas mejores y les pidió tiempo. Pero eso no podía ser eterno. Finalmente, como ha adelantado Sin Ataduras y ha podido confirmar Superdeporte, el jugador vestirá la camiseta del Ipswich, que pagará 2 millones de euros solo por la cesión, una cantidad que el Valencia no estaba dispuesto a asumir. Además su salario será alto y el cuadro inglés tendrá una cláusula de compra obligatoria en caso de que ascienda a la máxima categoría.

Todos los fichajes, inscritos

El Valencia, por su parte, que se retiró de la pelea o al menos bajó la intensidad tras el acuerdo con Danjuma, sigue a pesar de eso interesado en lograr el refuerzo de un futbolista para el ataque y es que Corberán quiere dos incorporaciones. Una para la delantera y otra para el extremo. Y eso pasa por acertar sí o sí y no precipitarse, ya que en estos momentos el margen económico es bajo y no hay que equivocar el tiro. Eso sí, el Valencia CF es de los pocos clubes que ya ha inscrito a todos sus fichajes en LaLiga, al contrario que otras entidades que están fichando sin poder inscribir.