Avances en la cubierta del Nou Mestalla

Novedades en el nuevo estadio del Valencia CF. El club ha emitido un comunicado oficial para informar que Octopus Energy se convierte en ‘Sustainable Founding Partner’ del Nou Mestalla. De esta forma, instalará un sistema de energía solar sobre la cubierta del estadio. Esta alianza posicionará la nueva casa del valencianismo como un símbolo de la sostenibilidad medioambiental y de la transición energética de la ciudad de Valencia.

El Nou Mestalla ha alcanzado un acuerdo con Octopus Energy como ‘Sustainable Founding Partner’. A través de esta alianza, la compañía global se convierte en un socio estratégico para liderar la transición energética mediante la instalación y gestión de sistemas inteligentes sobre la cubierta del estadio, que se convertirá en un pulmón de energía verde, una singularidad que contribuirá a consolidar el Nou Mestalla como un símbolo de orgullo e innovación para la ciudad y como un auténtico referente medioambiental.

Tras el proyecto de energía solar que hace funcionar la Ciutat Esportiva de Paterna con un sistema de autoconsumo y un 30% de energía solar desde 2024, Octopus Energy y el Valencia CF dan ahora un paso más en esta relación que se construye sobre un compromiso real con la comunidad y con el futuro del Valencia CF y de Valencia para acelerar de forma conjunta la transición hacia la energía renovable.

Como ‘Sustainable Founding Partner’ del Nou Mestalla, Octopus Energy instalará paneles solares sobre la cubierta además de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los alrededores del estadio. El objetivo es abastecer de energía limpia al estadio y dar vida a todas sus actividades los 365 días del año, no solo durante los partidos, fomentando además un modelo de movilidad responsable con la comunidad.

La compañía energética, además, gestionará mediante un sistema inteligente cada vatio de la energía verde para optimizar el rendimiento y reducir el impacto ambiental, convirtiendo el Nou Mestalla en un modelo de eficiencia energética internacional y un ejemplo claro de cómo realizar un proceso de transformación energética con impacto local. El sistema de energía solar que Octopus Energy instalará en la cubierta del estadio evitará la emisión de 185 Tn de CO2.

"Referente en eficacia energética"

Javier Solís, Director General del Valencia CF: “Con Octopus Energy a nuestro lado, el Nou Mestalla será un referente en eficiencia energética y en el uso de energía verde. Esta alianza como Founding Partner representa mucho más que un patrocinio: supone sumar a un socio estratégico que, desde el inicio, va a compartir nuestra visión de futuro y nuestro compromiso con la sostenibilidad. La instalación de los paneles solares sobre la cubierta es un ejemplo tangible de cómo juntos podemos generar valor para la comunidad liderando la transición energética en Valencia y marcando un camino hacia un futuro más verde”.

Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España, comenta: “Para nosotros es un orgullo dar este paso y convertirnos en Founding Partner del Valencia CF en el Nou Mestalla con el que llevaremos energía 100% renovable a un estadio que es y será un icono de la ciudad. Es una evolución natural en una relación que ya nació hace dos años cuando nos convertimos en el partner de sostenibilidad del Club y juntos hemos demostrado que la transición energética se juega, sobre todo, fuera del terreno de juego. Gracias al trabajo que el equipo realizó con la instalación de autoconsumo en la Ciutat Esportiva, ahora reforzamos nuestro compromiso con el Valencia haciendo que el Nou Mestalla sea un ejemplo de eficiencia y respeto al planeta. Queremos que la afición, las familias y toda la comunidad valenciana sientan que la energía limpia también forma parte de su club, porque el fútbol tiene la fuerza de acercar la sostenibilidad a todos”.

SOBRE OCTOPUS ENERGY

Octopus Energy Group, fundada en 2016 en el Reino Unido, es una compañía global que nace con el propósito de impulsar la transición energética hacia un modelo sostenible y justo para las personas. En la actualidad opera en 26 países, entre ellos España (2021).

Octopus Energy invierte, construye y gestiona de manera flexible sistemas de energía renovable, operando una cartera de proyectos de 8.500 millones de euros, una de las más grandes de Europa. El área de energía doméstica de Octopus ya proporciona energía verde a un precio justo a más de 10 millones de clientes en cuatro continentes, y Octopus Electric Vehicles contribuye a que la movilidad sostenible sea más barata y accesible. Además, Octopus Energy Group, pionera en tecnología energética, ha licenciado su plataforma avanzada de datos y aprendizaje automático, Kraken, para brindar soporte a más de 60 millones de clientes de compañías en todo el mundo.

Vía: Superdeporte