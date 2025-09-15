La autocrítica de Javi Guerra: "Es un partido duro de asimilar"

Javi Guerra fue uno de los tres futbolistas que dio la cara para analizar la sonrojante goleada contra el Barcelona en el Estadi Johan Cruyff. El centrocampista del Valencia CF reconoce que "es un partido duro de asimilar" y hace un llamamiento para reponerse del golpe como la temporada pasada después del 7-1 y el 5-0. "El año pasado nos supimos reponer de la goleada que recibimos y este año tiene que pasar lo mismo y pensar en sacar los tres puntos de Mestalla". Estas fueron sus palabras a la finalización del encuentro:

Derrota

Es un resultado duro como el año pasado, el año pasado nos supimos reponer de la goleada que recibimos y este año tiene que pasar lo mismo y pensar en sacar los tres puntos de Mestalla.

Partido

En la primera parte nos hemos ido con la sensación de que en cualquier jugada podíamos conseguir el empate, pero a partir del segundo gol nos mata, luego vienen seguidos, creo que en pequeños detalles se nos ha ido el partido.

Reacción

Es un partido duro de asimilar porque al final es una goleada y lo mejor es olvidarse lo antes posible y pensar en el próximo partido.

Barça

El Barcelona es un equipo que tiene muchas virtudes, tanto asociativas como a la espalda, luego tiene virtudes individuales que marcan los partidos y creo que el resultado lo refleja.

Vía: Superdeporte