El Athletic visita al Valencia con bajas importantes y una gran noticia para Valverde

Obligados a olvidar cuanto ante lo ocurrido el pasado domingo en el Johan Cruyff, el Valencia CF, tras un día de descanso concedido por Carlos Corberán, comienza este miércoles a preparar el partido correspondiente a la jornada 5 frente al Athletic Club en Mestalla. El tercer partido de la temporada en casa en el que el conjunto blanquinegro está obligado a reaccionar ante su afición y despejar de alguna manera los fantasmas que ha generado el 6-0.

No lo tendrá fácil. En frente no tiene al Barça pero sí a un Athletic de Champions. El conjunto de Ernesto Valverde, eso sí, llegará a Mestalla tras la inesperada derrota sufrida en la última jornada en San Mamés ante el Alavés y con más cansancio acumulado teniendo en cuenta que este martes debutan en Champions en un partido por todo lo alto frente al Arsenal de Miker Arteta.

Miedo a seguir perdiendo jugadores

A la espera de lo que ocurra en ese partido, Valverde ya sabe que ante el Valencia no podrá contar con su máxima estrella, Nico Williams, que está todavía en la fase inicial del proceso de recuperación tras la lesión muscular que sufrió al inicio del parón por selecciones. A la ausencia del navarro se suma la de Beñat Prados, que esta semana ha sufrido una grave lesión de rodilla que le obliga a decir adiós a la temporada. Por sanción tampoco estará Yeray, una pieza clave en el centro de la zaga.

El regreso más esperado

Quien sí estará disponible después de que el Athletic haya resuelto los problemas con su fichaje e inscripción es Aymeric Laporte, uno de los grandes refuerzos del verano en LaLiga. El central franco-español ha regresado a su casa tras su aventura en Arabia y este mismo sábado podría redebutar en Mestalla.

Con todo, el once de gala de Athletic queda un poco mermado para Mestalla, perto todavía cuenta, evidentemente, con un potencial mayúsculo que debe exigir lo mejor del equipo de Carlos Corberán. Lo que ocurra este martes en su duelo de Champions frente al Arsenal también pude determinar le once de Ernesto Valverde en Mestalla.

