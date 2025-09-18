El Athletic explica la cesión de Agirrezabala: "Tiene mucho mercado"

El Presidente del Athletic Club Jon Uriarte y el Director General de Fútbol Mikel González han valorado el cierre de mercado y se han marcado los objetivos de la temporada del conjunto vasco. Mikel ha analizado unas de las operaciones del club que afecta al Valencia: la cesión de Julen Agirrezabala. Esta ha sido su explicación:

"En la portería hemos hecho la cesión de Julen Agirrezabala. No voy a descubrir a Julen. Es un grandísimo portero, con mucho mercado, tiene ese punto de ambición de los futbolistas de competir y demostrar cada fin de semana. Julen nos pidió esa situación, tenía mercado y creemos que era la mejor solución en todos los sentidos. Julen está compitiendo en Valencia a nivel y yo creo que es una operación buena para todas las partes", aseguraba.

Mikel también se ha referido a la vuelta de Padilla como sustituto de Julen «Ya demostró el nivel que tiene la temporada pasada. Es capaz de competir a buen nivel en Primera y es una gran competencia para Unai», apuntaba.

Sin cláusula del miedo

Los bilbaínos no especificaron en su día si existía una cláusula en el contrato por la que el guipuzcoano no podría enfrentarse en la jornada 5 a la entidad con la que tiene contrato hasta junio de 2027. Desde el entorno del futbolista, ha llegado esta semana la confirmación de que no hay esa cláusula del miedo. Julen va a poder ser de la partido el sábado a las 21:00 en Mestalla, en el Valencia-Athletic de la quinta jornada de Liga.

El comunicado del Athletic

El Athletic emitió un comunicado para oficializar la cesión en el que informó que la cesión contempla una compensación económica además de unas cuantías variables por rendimiento así como penalizaciones por no participación. "El Athletic Club y el Valencia CF han llegado a un acuerdo para que el guardameta Julen Agirrezabala juegue como cedido en la entidad de Mestalla esta temporada 2025/26. La cesión contempla una compensación económica además de unas cuantías variables por rendimiento así como penalizaciones por no participación. El Valencia CF dispone de una opción de compra no obligatoria al finalizar la cesión"

Vía: Superdeporte