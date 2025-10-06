El arranque del Valencia de Corberán, entre los dos cursos que inició Baraja con el equipo

El Valencia de Carlos Corberán ha sumado ocho puntos en las primeras siete jornadas de Liga que le sitúan decimoquinto en la tabla, un arranque que se queda a medio camino entre los dos comienzos que guió Rubén Baraja, en los que el equipo sumó diez y cinco puntos, respectivamente.

El conjunto valencianista, con dos victorias, dos empates y tres derrotas, muestra un rendimiento inferior al del primer curso completo de Baraja (2023-24), cuando el equipo acumuló diez puntos en el mismo tramo tras tres victorias, un empate y tres derrotas, ocupando entonces la octava posición.

Sin embargo, el actual inicio bajo la dirección de Corberán mejora los números del segundo arranque de Baraja (2024-25), cuando el Valencia logró cinco puntos en siete jornadas, con una victoria, dos empates y cuatro derrotas, que lo situaron decimoséptimo.

Rendimiento descendente

Los resultados de Carlos Corberán en este inicio liguero se quedan por debajo de los conseguidos por él mismo cuando llegó en Navidades para sustituir a Baraja con el objetivo de salvar al equipo del descenso.

Corberán, durante el partido en Montilivi / EFE

En sus primeras siete jornadas al frente del Valencia, Corberán logró tres victorias, dos empates y cayó en dos ocasiones, sumando once puntos que situaron al Valencia antepenúltimo empatado a 23 puntos con Las Palmas, que marcaba la salvación.