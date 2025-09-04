André Almeida sigue al margen en el Valencia

El centrocampista portugués André Almeida tampoco se ejercitó este jueves con el grupo debido a su esguince de tobillo y sigue al margen del resto de sus compañeros del Valencia.

El técnico Carlos Corberán pudo contar con el resto del equipo, a excepción de los internacionales Mouctar DIakhaby y Stole Dimitrievski, en el penúltimo entrenamiento de la semana, ya que la plantilla contará con el fin de semana libre por el parón.

Desde el cuerpo técnico han aprovechado que este fin de semana no hay competición para que el portugués se recupere con calma, pero aseguran que, si no hay contratiempos, podrá estar para el partido contra el Barcelona del domingo 14 de septiembre.

César Tárrega, presente

Mientras, César Tárrega, que en la anterior sesión se ejercitó al margen en el gimnasio por gestión de esfuerzos, ya se entrenó con el resto de sus compañeros.