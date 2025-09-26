André Almeida se reivindica después de renovar: "Es una recompensa"

El Valencia CF anunció este viernes la renovación de André Almeida hasta 2029, ampliando un año su contrato y también su salario, que era uno de los más bajos de toda la plantilla. El futbolista, que estuvo muy cerca de salir del club el pasado mercado de verano por la voluntad de la entidad de darle una salida y la suya de abandonar el club por su bajo estatus salarial, finalmente se quedó y la entidad de Mestalla abordó su renovación.

Después de estampar la firma y hacerse las fotos protocolarias, el portugués habló para los medios oficiales del club y reivindicó su trabajo como motivo para renovar su contrato: "Es una recompensa por todo el trabajo. Me da más motivación para seguir trabajando. He trabajado mucho por estar aquí y continuar creciendo", señaló.

Intervención completa

Renovación

“Estoy muy feliz. Es una recompensa por todo el trabajo. Me da más motivación para seguir trabajando. He trabajado mucho por estar aquí y continuar creciendo. Voy a seguir, intentar mejorar, se mejor jugador, alegrar a los valencianistas y ayudar al Valencia CF. Este año podemos hacer cosas bonitas”.

Rendimiento individual

“Estoy tranquilo, sé de mi calidad y de mi valor. Voy a ayudar mucho al equipo y sé que el entrenador confía mucho en mí. Siento que soy importante para mis compañeros y no tengo dudas de que voy a ayudar mucho al equipo. Soy un jugador de equipo. Quiero mejorar en el último tercio del campo e intentar devolver al Valencia CF dónde debe estar”.

Llegada al Valencia CF

“Vine al Valencia CF con mucha ilusión, espero poder disfrutar más este año, estar arriba peleando por cosas bonitas, ese es mi reto. Soy un jugador ambicioso”.

Nuevos fichajes

“Han venido muchos jugadores, tenemos mucha calidad, más opciones y todos juntos podemos aportar mucho más”.

Corberán

“Su mensaje es muy claro, todos los días tenemos que entrenar muy fuerte, la exigencia es máxima y solo así podemos mejorar. Tenemos que ir partido a partido”.

Thierry Rendall

“Hace dos años tuve una lesión grave, 5 meses, y sé lo que Thierry ha pasado. Son momentos muy difíciles, estar solo en casa y la familia ayuda mucho. Me alegré mucho por él. Es un jugador que trabaja mucho, ha tenido complicaciones y nunca ha desistido, siempre positivo. Es un ejemplo para mí, para mi vida. Un caso de superación”.

Valencia

“Desde el primer día, soy un apasionado de la ciudad. Mi novia está muy contenta aquí, se come bien, el clima es bueno, etc”.

Afición

“Mestalla es diferencial, es un jugador más. Nos dan fuerza, ganas y nos empujan para conseguir la victoria. Son una ayuda muy grande”.

Vía: Superdeporte