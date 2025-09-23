Análisis jornada 5: ¡Victoria del Valencia CF y pleno de la Comunitat! El análisis de la jornada de Liga con SUPER
Redacción SD
El Valencia CF es el plato estrella después de su victoria contra el Athletic Club en Mestalla con un Santamaría estelar, Por su parte el Levante UD dio un golpe de autoridad frente al Girona CF con una goleada en la que Etta Eyong presentó su candidatura a jugador revelación de LaLiga, el Villarreal CF se hizo con nuna trabajada victoria en casa contra Osasuna tras el debut en Champions League. Por último también analizamos el magnífico comienzo de Liga de un Elche que ya es quinto en la clasificación tras la victoria contra el Real Oviedo en el Martínez Valero. Todo esto y mucho más, como cada lunes, en nuestro programa
Vía: Superdeporte
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- FC Barcelona - Getafe CF: previa, resumen, resultado y goles del partido de la Jornada 5 de LaLiga 2025/26
- Keita Balde: 'Me gustaría volver a La Masia y ayudar al Barça
- Pesimismo con la lesión de Fermín
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Getafe
- La petición del PSG por el Balón de Oro que enciende a Francia: 'Es una falta de respeto total
- Ansu Fati está de vuelta: 'Es una auténtica resurreción
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!
- Imágenes inéditas: el Barça presume del Spotify Camp Nou a la espera del regreso definitivo