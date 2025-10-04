Amargo reestreno de Thierry como titular tras su lesión

Eran tres las grandes novedades del once de Carlos Corberán hoy en Girona: Lucas Beltrán, Jesús Vázquez y Thierry Rendall partían de inicio en lugar de Hugo Duro, Gayà y Foulquier. Las molestias del lateral francés tras el partido ante el Real Oviedo aceleraban la vuelta del luso a la titularidad casi un año después de su lesión en el Coliseum Alfonso Pérez. Pero el redebut del número '2' del Valencia CF ha sido duro. Correia ha participado en los dos goles que le han brindado al Girona su primera victoria de la temporada.

El conjunto de Mestalla no levanta cabeza tras lo acontecido el pasado martes en Mestalla, donde el equipo dirigido por Carlos Corberán cayó derrotado de la forma más dolorosa posible: tras adelantarse en el marcador nada más comenzar el encuentro con un tanto de Danjuma. El Valencia perdió su ventaja frente a su afición y el Oviedo sumó su primera victoria lejos del Carlos Tartiere.

A lo largo de la semana, las molestias en ambos laterales adelantaban que habría cambios en el once de Corberán en Montilivi, y así ha sido. Tanto Gayà como Foulquier han dejado su sitio a Jesús Vázquez y Thierry Correia, respectivamente. El luso, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior el 27 de octubre de 2024, volvía a ser titular con la elástica valencianista y, además, lo hacía por primera vez desde que el técnico del Cheste asumió el mando del equipo.

Un reestreno agridulce

La realidad es que no ha sido un buen reestreno para el defensor luso. La jugada que culmina con el primer gol local se origina con un balón profundo al costado derecho en el que Thierry no solo no se alinea con los centrales y rompe el fuera de juego, sino que no se orienta correctamente y el balón rebota en su espalda, convirtiéndose en una asistencia excelente para Vanat, que adelanta a los albirrojos con un disparo cruzado.

Tras el empate, obra de Diego López, hemos podido ver la mejor versión del equipo blanquinegro, que hoy vestía la 'senyera'. El conjunto de Mestalla ha dispuesto de ocasiones para poder darle la vuelta al encuentro. Thierry ha sido protagonista en una de ellas. El portugués ha recibido el rechace de un saque de esquina y, tras controlar con el pecho, no se lo ha pensado dos veces y ha empalado la pierna derecha, pero Gazzaniga ha impedido que el disparo del luso acabase en el fondo de las mallas.

La alegría no le ha durado mucho al Valencia, que ha visto como, de nuevo, los locales volvían a ponerse por delante con un tanto en el que Correia ha vuelto a ser protagonista. La falta de entendimiento y comunicación entre el portugués y Arrizabalaga se ha saldado con el segundo gol albirrojo. El defensor 'che' ha dejado pasar el centro lateral gironí creyendo que no había ningún rematador a su espalda. Julen ha respondido al primer disparo, pero el rebote ha caído en los pies de Arnau Martínez, que solo ha tenido que empujar el balón, anotando el segundo y definitivo tanto del Girona.

Vía: Superdeporte