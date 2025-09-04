Altas posibilidades de que el Barça - Valencia sea en el Johan Cruyff

El Barça trabaja para regresar al Spotify Camp Nou lo antes posible. El objetivo marcado desde la entidad catalana para esta temporada era el de disputar el primer encuentro de Liga como local, ante el Valencia, tras el actual parón de selecciones. Sin embargo, según informa Sport, parece muy poco probable que así sea. Desde el club barcelonista aún no han descartado esta posibilidad y se han dado unos días de margen para tomar una decisión definitiva.

LaLiga, al contrario de lo que sucede con la UEFA, no ha puesto una fecha límite para recibir por parte del Barça la comunicación en la que se determine el estadio para la cuarta jornada del campeonato, aunque la previsión es que sea el próximo lunes cuando se elija instalaciones. El 'timing' coincide con las previsiones por parte del Barça, que está ahora a la expectativa de recibir todos los permisos necesarios para empezar a explotar de nuevo el estadio.

Desde el Barça explican que la empresa DEKRA, encargada de validar, certificar y, en definitiva, dar el visto bueno a las obras realizadas hasta la fecha en el Spotify Camp Nou, ha inspeccionado este jueves las instalaciones y debe ahora emitir un informe, que remitirán al Ayuntamiento de Barcelona. Si las conclusiones son positivas, será entonces el Consistorio el que tendrá que cursar el permiso de primera ocupación. Desde la sede blaugrana son optimistas en que todos los actores implicados agilicen la tramitación de la documentación, aunque también son conscientes de que hay poco tiempo.

Altas posibilidades de jugar en Sant Joan Despí

De ahí que, pese a no descartar jugar ante el Valencia en el Camp Nou, pero asumiendo que ya no depende del club, se haya previsto la posibilidad, prácticamente ya una realidad, de que los de Hansi Flick reciban al conjunto de Corberán en el Johan Cruyff. Eso sí, la confirmación de que no se trata todavía de una decisión tomada al cien por cien son las pruebas realizadas este mismo jueves en el Spotify con los vídeomarcadores. En ellos, se anuncia el partido Barcelona - Valencia.

Más firme es la confianza en el seno de la entidad culé para que el estreno en el Camp Nou sea en la quinta jornada, que el Barça disputará de nuevo como local el próximo 21 de septiembre ante el Getafe. De la misma manera que la visita del Valencia apunta a Sant Joan Despí, el club está convencido de que hay tiempo de sobra para obtener los certificados necesarios para recibir a los madrileños en el gran feudo.

Tres partidos, tres escenarios

Así están las cosas para la Liga, aunque la situación es algo distinta para la Champions League, ya que los requisitos que pide la UEFA son más exigentes. El organismo que preside Ceferin no aprueba, más allá de los permisos obtenidos, que la zona de Lateral del estadio no esté habilitada, algo que parece muy poco probable que pueda estar lista para el 1 de octubre con la visita del PSG. Así que la previsión es que este partido se dispute en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Así, los tres primeros encuentros como local del Barça, curiosamente, podrían jugarse en tres estadios distintos.

A todo esto, el Valencia CF y su afición desconocen a diez días del partido dónde jugará su equipo y la cantidad de entradas disponibles en zona visitante que tendrán los seguidores valencianistas para poder desplazarse, si es que pueden hacerlo. Cabe recordar que el campo principal de la escuela del Barça tiene una capacidad para 6000 espectadores, lejos del mínimo que exige la Liga de 15000. Si bien, hay clubes como el Leganés que lo cumplieron en Butarque. Como solución en el Johan Cruyff se plantea la instalación de gradas supletorias.