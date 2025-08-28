Almeida y Ugrinic no entrenan con el Valencia CF antes del duelo ante el Getafe

El Valencia CF ha completado esta mañana la última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de recibir este viernes al Getafe CF en Mestalla. Según ha informado COPE Valencia, la jornada dejó varias noticias relevantes en clave de bajas y también en la presencia de jugadores de la cantera.

Almeida y Ugrinic, tocados

El portugués André Almeida y el suizo Ugrinic no se ejercitaron junto al resto de sus compañeros debido a unas molestias físicas. Ambos futbolistas están pendientes de evolución y su participación frente al Getafe es una incógnita. Según el ChiringuitoTV , el futbolista luso tiene un esguince en el tobillo. Se trata de dos ausencias que pueden condicionar los planes de Carlos Corberán, especialmente en la zona de creación.

A estas dudas se suma la confirmación de que José Luis Gayà no podrá estar disponible para el choque de Mestalla por sanción, lo que obligará al técnico a realizar ajustes en la línea defensiva.

Canteranos en Paterna

Las bajas en el primer equipo propiciaron la presencia de hasta seis futbolistas de la Academia VCF en el entrenamiento de hoy. Abril, Marcos Navarro, Otorbi, Aimar, Pablo López e Iranzo se ejercitaron a las órdenes de Corberán en una sesión en la que volvieron a mostrar el buen nivel que les ha abierto la puerta del primer equipo en otras ocasiones.

Aunque su presencia se limitó a la preparación en Paterna, la continuidad de los canteranos en los entrenamientos refleja la apuesta del cuerpo técnico por integrar a las jóvenes promesas de la casa en la dinámica diaria.

Últimos detalles antes del Getafe

El Valencia CF pone así el broche a la preparación para un duelo exigente frente a un Getafe siempre competitivo. La incógnita sobre Almeida y Ugrinic se resolverá en las próximas horas, mientras que la sanción de Gayà es segura. Con este escenario, Corberán deberá ajustar su plan y confiar en que el equipo responda en Mestalla pese a las dificultades.