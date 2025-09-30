Alineaciones probables del Valencia - Oviedo
Corberán y Paunovic se verán las caras en el duelo de Mestalla aplazado por el temporal
Javier Bengoa
Corberán y Paunovic se verán las caras este martes en Mestalla en el partido pendiente de la séptima jornada de LaLiga. Para dicho encuentro, afectado inicialmente por la alerta roja meteorológica, ambos equipos recuperan a algún jugador tocado. Eso sí, los oviedistas tendrán alguna baja importante.
Agirrezabala ha superado sus molestias y será titular. También Gayà y Hugo Duro. En defensa estará el capitán junto a Diakhaby y Tárrega, además de Foulquier en la derecha. En el centro del campo regresará Javi Guerra para secundar a Santamaría, mientras que Rioja y Diego López apuntan a titulares en las bandas y la dupla Danjuma - Hugo Duro tratará de romper la defensa rival.
Por su parte, Paunovic tendrá las bajas importantes de dos de sus estrellas: Nacho Vidal y Santi Cazorla.
Alineaciones probables del Valencia - Oviedo
Valencia CF: Agirrezabala; Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier; Santamaría, Guerra; Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro.
Real Oviedo: Escandell; Alhassane, Costas, Bailly, Ahijado; Dendoncker, Reina, Ilic; Hassan, Chaira y Rondón.
Vía: Superdeporte
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- Gerard Martín, el jugador que nunca decepciona a Flick: 'Vimos el potencial, pero lo que está haciendo...
- Estupor entre el barcelonismo por la última iniciativa en Montjuïc
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- El emotivo mensaje de Honda a Marc Márquez
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- La indeseada vuelta a Montjuïc: 'Es raro que aún no hayan aprobado el proyecto