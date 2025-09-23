Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Alineaciones probables del Espanyol - Valencia

Los de Corberán tienen siete puntos en el casillero y la necesidad de sacar un buen resultado en una nueva visita a Barcelona para ir mejorando las prestaciones a domicilio

Tárrega y Hugo Duro chocan las manos tras imponerse por dos a cero al Athletic el sábado

Javier Bengoa

Valencia

El Espanyol es, junto al Elche, uno de los equipos que mejor han empezado el campeonato. Tres victorias, un empate y una derrota han servido para acumular 10 puntos y colocarse en la cuarta plaza. Los de Corberán tienen siete puntos en el casillero y la necesidad de sacar un buen resultado en una nueva visita a Barcelona para ir mejorando las prestaciones a domicilio.

Para el partido, Manolo González no podrá contar con Pere Milla, su mejor jugador y máximo goleador, ya que debe cumplir su segundo partido de sanción por menosprecio al colegiado. Al tratarse de un partido entre semana, es posible que ambos técnicos realicen algunas rotaciones, aunque se espera que sean pocas.

RCD Espanyol: Dmitrovic; Romero, Cabrera, Rubio, Hilali; Pol Lozano, Urko, Expósito; Dolan, Puado y Roberto Fernández.

Valencia CF: Agirrezabala; Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier; Santamaría, Guerra; Rioja, Diego López, Danjuma; y Hugo Duro.

Vía: Superdeporte

