Alineaciones probables del Barça - Valencia
Flick acumula varias bajas importantes, mientras que los de Corberán quieren asaltar el Johan Cruyff
Javier Bengoa
El cuadro de Corberán visita Barcelona para medirse a Flick y los suyos. El once culé tendrá varios cambios, quizá más de los esperados. Las lesiones de Balde, De Jong y Yamal, unidas a las ya conocidas de Ter Stegen y Gavi, condicionan el once que prepara el técnico para tratar de ganar al Valencia CF.
Por su parte, los valencianistas tienen la buena noticia de la recuperación total de Thierry, pero partirá desde el banquillo. Todo apunta a una línea de cinco defensas, rotación en el centro del campo y pocos cambios en ataque.
FC Barcelona: Joan García; Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé; Casadó, Pedri, Olmo; Raphinha, Ferran y Lewandowski.
Valencia CF: Agirrezabala; Gayà; Copete, Tárrega, Diakhaby, Foulquier; Santamaría, Javi Guerra; Diego López, Danjuma y Hugo Duro.
