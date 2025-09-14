Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Alineaciones oficiales del Barça - Valencia

Flick acumula varias bajas importantes, mientras que los de Corberán quieren asaltar el Johan Cruyff

Javi Guerra y Casadó, en la última visita del Valencia a Barcelona en la Liga, la de enero de 2025

Javi Guerra y Casadó, en la última visita del Valencia a Barcelona en la Liga, la de enero de 2025 / LaLiga

Javier Bengoa

El cuadro de Corberán visita Barcelona para medirse a Flick y los suyos. El once culé tendrá varios cambios, quizá más de los esperados. Las lesiones de Balde, De Jong y Yamal, unidas a las ya conocidas de Ter Stegen y Gavi, condicionan el once que prepara el técnico para tratar de ganar al Valencia CF.

Por su parte, los valencianistas tienen la buena noticia de la recuperación total de Thierry, pero partirá desde el banquillo. Todo apunta a una línea de cinco defensas, rotación en el centro del campo y pocos cambios en ataque.

FC Barcelona: Joan García; Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé; Casadó, Pedri, Bardghji; Fermín, Rashford y Ferran.

Valencia CF: Agirrezabala; Gayà; Copete, Tárrega, Diakhaby, Foulquier; Santamaría, Javi Guerra; Diego López, Danjuma y Hugo Duro.

