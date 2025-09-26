'Alerta amarilla' para Mouctar Diakhaby
El central acumula ya tres tarjetas amarillas, con un ratio de amonestación por titularidad demasiado elevado, y está a solo dos de perderse un partido por sanción
Sería una baja sensible para Corberán teniendo en cuenta el gran inicio de temporada del central
Rafa Jarque
Una de las mejores noticias para el Valencia CF en este inicio de temporada es, sin duda, el rendimiento de Mouctar Diakhaby. El central franco-guineano, tras resignarse a empezar las dos primeras jornadas de liga desde el banquillo, se ha ganado de nuevo el puesto de central titular del Valencia, en este caso junto a César Tárrega, con quien está formando una pareja que, si bien todavía tiene aspectos a corregir, es cuanto menos ilusionante.
Sobre todo porque el nivel de Diakhaby era una incógnita desde el momento en el que sufrió la escalofriante lesión de rodilla a principios de 2024, que le tuvo apartado de los terrenos de juego prácticamente un año. Sin embargo, la recuperación y readaptación del zaguero ha sido modélica y ha vuelto a los terrenos de juego en busca de su mejor versión.
Por nivel y por contexto, el inicio de temporada de Diakha es prácticamente inmejorable, aunque sí hay un aspecto a mejorar que mantiene alerta a Carlos Corberán y a todo el equipo, y es que Mouctar ya acumula tres tarjetas amarillas en apenas seis jornadas. Teniendo en cuenta que solo ha sido titular en cuatro partidos, el ratio de amarillas por titularidad es demasiado elevado. El central está a una amonestación de estar apercibido, y a dos de perderse el primer partido por sanción.
Tándem con Tárrega, en fase de crecimiento
Tárrega y Dikahaby, como pareja de centrales, no es que tengan una dilatada experiencia. Unos pocos partidos del final de la temporada pasada y los cuatro del inicio de esta es todo el recorrido que acumulan los dos defensas jugando juntos. En cualquier caso, ya ha quedado claro que, salvo en ocasiones puntuales, Tárrega y Diakhaby son los centrales de Corberán y esta temporada tienen margen para crecer.
Copete, a la espera
Y si nada cambia, quien asume el papel de tercer central es José Copete, que empezó la temporada como titular tras fichar procedente del Mallorca, pero a quien el nivel de Diakhaby le ha relegado, al menos momentáneamente, al banquillo.
