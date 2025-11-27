La alcaldesa de Valencia solicita a Tebas modificar el horario del partido ante el Sevilla por el Maratón

La ciudad de Valencia vive uno de sus días más especiales a nivel deportivo el próximo 7 de diciembre. Se celebra el Maratón Trinidad Alfonso Zurich, uno de los eventos de estas características más esperados del año. El evento paraliza las calles de la ciudad durante buena parte de la jornada, genera problemas de accesos y movilidad y acoge a miles de personas el mismo día que LaLiga ha programado el Valencia CF - Sevilla FC de la Primera División Española, proyectado para empezar a las 16:15h.

En un primer momento, la patronal del fútbol negó la petición del club local de cambiar el horario del partido de LaLiga EA Sports y ahora ha sido la alcaldesa de la ciudad, Maria José Catalá, la que ha remitido una carta al presidente de LaLiga, Javier Tebas, trasladándole su “preocupación” por la coincidencia de ambos eventos y alegando problemas de seguridad para garantizar que ambos eventos se pudan celebrar con plenas garantías.

Esta es la carta de Maria José Catalá a Javier Tebas

Estimado presidente:

Me gustaría trasladarte la preocupación por el partido del Valencia CF–Sevilla FC que se va a celebrar el próximo domingo 7 de diciembre a las 16.15hs dada su coincidencia con el Maratón Trinidad Alfonso que se va a celebrar ese mismo día.

Informarte que el pasado 5 de noviembre el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se puso en contacto con el Valencia CF para trasladarle los problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior que pueden producir dada la coincidencia de dos eventos masivos. Ese mismo día, el Club nos trasladó que había hablado con la Liga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario.

Vista del comienzo de la cuadragésima cuarta edición de la Maratón de Valencia / Kai Forsterling / EFE

Te solicito que reconsideres vuestra decisión dada que el Maratón supone una gran asistencia de personas, no sólo de participantes (35.000) sino de acompañantes (2,5 de media) y muchísimos vecinos que acuden a disfrutar del ambiente festivo del Maratón.

La organización de este evento supone, como te imaginarás, una importante cantidad de calles y avenidas principales cortadas y que dificultarán el acceso de los aficionados al Mestalla ya que algunos de esos cortes se prolongarán hasta pasadas las 15hs.

Por ello, y dado los problemas de acceso de los aficionados al partido de fútbol, solicito que hagas todo cuánto está en tu mano para cambiar el horario previsto.