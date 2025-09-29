La alcaldesa pide la suspensión del Valencia - Oviedo y la Federación es receptiva

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado este mediodía sobre el partido de fútbol entre el Valencia y el Oviedo, previsto para esta noche en Mestalla a las 21:00 horas.

Catalá desvela que ha solicitado a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento de este encuentro de la jornada 7. Según Catalá, el secretario de la Federación se ha mostrado "receptivo", y ahora se espera ya que en breve se dé el aplazamiento del encuentro mediante un comunicado por parte de los organismos de la comepetición deportiva.

Estas son las declaraciones de María José Catalá, a preguntas de los periodistas, desde el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal):

"Como saben, hay previsto esta noche entre el Valencia CF y el Real Oviedo. El Ayuntamiento de Valencia no puede suspender lo que no autoriza, no somos competentes para la suspensión de un partido de fútbol, que forma parte de una competición privada, y el antecedente lo tenemos en marzo, el partido del Villarreal lo suspendió LaLiga".

"Es LaLiga y es la Federación Española de Fútbol quienes deben suspender o aplazar el partido de esta noche, no es competencia municipal, y pido a los que se lanzan contra el Ayuntamiento de València que lo dejen para otro momento, que ahora estamos en una emergencia. No es competencia del Ayuntamiento de València, no podemos suspender lo que no autorizamos".

Solicitud, y a la espera del aplazamiento

"Entendiendo que estamos preocupados por esta circunstancia y por los desplazamientos que puedan producirse, lo que he hecho es ponerme en contacto directamente con la RFEF, he hablado con el secretario general, ya que el presidente está en Chile y no ha sido posible por la diferencia horaria. Le he remetido a la Federación una solicitud para que aplacen el partido, dada la alerta roja por lluvias importantes para esta tarde, y así evitar desplazamientos en el área metropolitana, de personas que se pueden dirigir a la ciudad... como saben los desplazamientos de poblaciones en el área metropolitana no son competencia de este Ayuntamiento".

"He remitido el correo también a LaLiga, pidiendo el aplazamiento. En la comunicación que he tenido con la Federación, han sido receptivos y entiendo que próximamente, durante la mañana, harán el correspondiente comunicado del aplazamiento".

