El alcalde de Vigo planta batalla en la carrera mundialista

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, está dispuesto a darlo todo para que el estadio de Balaídos sea sede una de las sedes españolas en el Mundial 2030, que se organizará de manera conjunta en España, Portugal y Marruecos. Las declaraciones del político se han intensificado nuevamente en respuesta al presidente de la Federación, Rafael Louzán, y han pillado por medio a la candidatura valenciana del Nou Mestalla.

En el Consistorio vigués consideran que el presidente de la Federación ha mostrado públicamente su favoritismo para que València automáticamente asuma la plaza que deja la renuncia de Málaga entre las 11 sedes que superaron el proceso de selección. Y se basan en lo que ha manifestado recientemente sobre el asunto. "Todo indica, y parecería lógico, que València deba estar. Va a ser el estadio más moderno del fútbol español, a falta de los requisitos que tenga que cumplir", declaró el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la clausura del 'Bussiness Sport Forum'. Sobre las opciones de Balaídos, en el mismo lugar, Louzán dijo: "En Vigo hay mucha ilusión por parte del alcalde y de la ciudad, y vamos a ver si son capaces de cumplir los requisitos. Como esa decisión corresponde a la FIFA, vamos a esperar. Estamos preparados para llegar a 12 sedes y vamos a ver qué pasa con Marruecos".

En sus palabras, el máximo dirigente de la RFEF, el pontevedrés Louzán, incide en el deseo de que pudieran ser finalmente 12 las sedes, una decisión que tendrá que validar la FIFA. Si bien, el federativo explicó que la reforma del estadio vigués no llegaría a alcanzar el aforo mínimo que exige FIFA, el de 43000 asientos.

Caballero acusa de mentir al presidente de la RFEF

Las valoraciones de Louzán, como viene siendo habitual, no gustaron nada al alcalde de Vigo. El miércoles, Caballero acusó de mentir al presidente de la Federación. "Queremos que València esté porque sufrió mucho, y España le debe el que sea una de las sedes del Mundial, pero Louzán en sus declaraciones volvió a incurrir en claras inexactitudes y mentiras. Lo primero que dice es que el estadio va a tener 27000 espectadores y el que teníamos previsto tiene más de 30000. Siempre intenta bajar las posibilidades de Balaídos y de Vigo. Si el señor Louzán quiere hablar de los aforos de los estadios que diga el de todos. En algunos casos cifra el aforo del estadio como el que van a tener después de las reformas, pero en el caso de Vigo no. En el caso de Vigo da el aforo antes de la reforma para el Mundial", comentó.

Balaídos extenderá el aforo a 43000 asientos

Unas declaraciones que el alcalde de Vigo amplió este jueves, día en el que ha anunciado que la reforma de Balaídos sí cubrirá el mínimo exigido por la UEFA. Caballero, además, afirmó que el proceso para extender el aforo a 43000 espectadores se ha iniciado.

"Ya estamos en la construcción de la nueva grada de Tribuna para conseguir esos 43000 espectadores de aforo. Esto no es un proyecto, ya estamos haciendo la tramitación para la reforma física de la grada de Tribuna", aseguró en conferencia de prensa. La reforma consiste, según el regidor, en construir "una grada única y corrida que va a llegar 30 metros más atrás de la actual grada de Tribuna, además de que será más alta que resto de gradas".

"Igual que Valencia tiene 0 y va a superar los 40000, u otros cambios como Coruña y Las Palmas que tienen 30 y quieren llegar a esos 40000 en la contabilidad", subrayó el alcalde de Vigo, quien concretó que la nueva grada de Tribuna tendrá un aforo de 16000 personas.

Finalmente, Caballero afirmó que enviará toda la información al presidente de la Federación Española para que "nunca más" vuelva a decir que Balaídos "tiene un aforo de 26 000 espectadores".

