Agustín Lleida, director general del Oviedo: "Hemos pedido retrasar el partido ante el Levante, pero LaLiga no recoge un aplazamiento por este motivo"
El conjunto carbayón entiende que el conjunto granota contará con "tres días más de descanso" al moverse un día su partido ante el Valencia
Rafa Jarque
Agustín Lleida, director general de Real Oviedo, ha tomado la palabra en representación del conjunto carbayón tras la confirmación de que el partido correspondiente a la séptima jornada de liga entre el Valencia CF y el Real Oviedo no se disputará este lunes, tal y como estaba previsto.
"No había posibilidad de jugar hoy. Las instituciones competentes son las que velan por nuestra seguridad y han dicho que no se estaban dando las condiciones para jugar un partido seguro, tanto para los aficionados como para los equipos. No queda otra que acatarlo y apoyarlo, siempre el apoyo del Oviedo a las instituciones, a LaLiga y en este caso la Generalitat y el Ajuntament de València".
El director general de Oviedo también se dirigió a su afición, afectada por el cambio de día: "Sabemos que nos apoyan siempre a pesar de las condiciones, les deseamos un buen regreso a los que no puedan quedarse mañana".
Sobre los planes del Real Oviedo tras la disputa del partido, que finalmente será este martes a partir de las 20 horas, Agustín Lleida explicó que "enseguida hemos extendido la logística para mañana. La previsión es jugar el partido mañana, coger un vuelo y dormir en Asturias".
El Oviedo trató de cambiar de fecha el partido ante el Levante
Jugar contra el Valencia un día más tarde le resta un día de descanso al conjunto carbayón de cara a su partido ante el Levante de la jornada ocho. "Sí, hemos pedido retrasar un día el partido contra el Levante porque tendrán tres días más de descanso, pero el reglamento de LaLiga no reconoce un aplazamiento por este motivo y los disputaremos en el día establecido", explicó Agustín Lleida.
Vía: Superdeporte
