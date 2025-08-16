Agirrezabala y Raba se estrenan en Mestalla
El Valencia CF arrancó la temporada en Mestalla con el debut oficial de Julen Agirrezabala bajo palos y Dani Raba en la delantera, en un duelo exigente ante la Real Sociedad
Álvaro García-Granero
El Valencia CF inició la campaña 2025/26 en Mestalla frente a la Real Sociedad con un once cargado de novedades. El combinado blanquinegro cosechó un empate en un encuentro donde comenzó dubitativo y sin la fluidez esperada. La presión alta de los donostiarras dificultó la salida de balón y condicionó a los locales, que no encontraron comodidad en los primeros compases.
Julen Agirrezabala, debut con luces y algún matiz
Uno de los nombres propios fue Julen Agirrezabala, que vivió su debut oficial con la camiseta del Valencia. El guardameta empezó con buenas intervenciones, como la parada al disparo lejano de Brais en el minuto 12, y destacó especialmente por su precisión con los pies, ayudando a la circulación en salida de balón. En el empate de Kubo quedó la sensación de que pudo hacer un poco más, aunque en conjunto dejó detalles positivos en su estreno en Mestalla.
Raba, participativo y asistencia clave
Dani Raba también debutó en Mestalla en partido oficial. El atacante se mostró participativo desde el inicio, con varias acometidas en área rival aunque sin fortuna en la definición. Durante la primera parte bajó en numerosas ocasiones a recibir, con la misión de dar fluidez a la circulación y acelerar las transiciones ofensivas. Su insistencia tuvo premio en la segunda mitad, cuando firmó una asistencia brillante que permitió a Diego López abrir el marcador y adelantar al Valencia, aunque la alegría se vio pronto empañada con el empate visitante. El futbolista cántabro abandonaba el terreno de juego en el 67' sustituido por el debutante Arnaut Danjuma.
- Trincao deja 11 millones al Barça para ayudar en las inscripciones
- Ansu, tampoco para el debut en liga
- Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga
- Inscripciones al límite
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- El Barça por fin respira: Joan Garcia, inscrito hoy seguro... y Rashford, cuestión de horas
- La inscripción de Mastantuono con el filial del Madrid: ¿fraude de ley o táctica para fichar?
- Ayuso enciende las redes con su polémico 'outfit' para visitar los incendios en Madrid: 'Como si estuviera paseando por Port Aventura